Duas pessoas morreram e 99 ficaram feridas sem gravidade em acidentes de viação registados ontem pela GNR, no primeiro dia da operação "Ano Novo."



A GNR registou 240 acidentes e as duas vítimas morreram em acidentes no distrito de Coimbra e Vila Real.



Até ao dia 2 de Janeiro, a GNR reforça o patrulhamento nas estradas com o objectivo de "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".



As autoridades vão estar atentas às zonas circundantes de locais de diversão e de grande concentração de pessoas, devido às celebrações da passagem de ano.



A condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, manobras perigosas, incorrecta ou não utilização do cinto de segurança e cadeirinhas para crianças e não utilização de equipamentos de protecção por parte dos motociclistas é algumas das infracções que os militares da GNR se vão focar.