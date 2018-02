O ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, mostrou-se ao lado do novo líder do PSD. Enumerando uma série de desafios para o país, que vão de encontro com os pontos falados de Rui Rio durante a campanha para as directas, João Jardim foi dos primeiros a dar arrancar mais aplausos no segundo dia de congresso nacional do PSD.

"Temos de aumentar o investimento público e privado, que não é só construção civil. Temos de investir na inovação. Temos de acabar com as teias burocráticas, pedir investimento estrangeiro", exemplificou. "Vamos fazer a reforma na justiça, sem medos corporativos. Parece que o Estado tem vergonha de se impor", acrescentou.O antigo presidente madeirense frisa ainda que é importante "um novo sistema fiscal". "Cada um que está aqui sabe que esta sobrecarregado nos impostos. Não vamos dar subsídios a quem não quer trabalhar, o Estado parece uma grande ONG", disse ainda, salientando que "a geringonça é do mais reaccionário e conservador que há em Portugal". E incentiva Rui Rio: "Rui Rio, vamos acabar com esta porcaria toda!"