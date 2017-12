Acabaram arquivadas as suspeitas de incompatibilidades do antigo autarca socialista da Câmara Municipal de Estremoz, Pedro Calhordas, por ter celebrado durante o seu primeiro mandato (2005 a 2009) um contrato de prestação de serviços com a autarquia, com o qual ganhou 57.948,55 euros. Agora, a empresa do militante do PS vai fornecer à Câmara Municipal de Lisboa 30 mil cartolas à Câmara Municipal de Lisboa, no valor de 57 mil euros, para a festa de passagem de ano.

Após a notícia da SÁBADO, Pedro Calhordas explicou-nos que começou a prestar serviços de design para a Câmara Municipal de Estremoz anos antes de fazer parte da Assembleia Municipal. "Depois de ganhar um concurso de design sob pseudónimo em 1999, passei a ser chamado a apresentar orçamentos para diversos trabalhos de forma aleatória e pontual, consoante as necessidades da autarquia", detalhou.



"Em 2005 fui convidado por um dos candidatos, meu antigo professor, para membro da lista de candidatos à Assembleia Municipal e fui, salvo erro, o último eleito. Em 2009 voltei a fazer parte da lista de candidatos da Assembleia Municipal e voltei a ser eleito", explicou. Durante o seu mandato, continuou sempre a colaborar com a Câmara de Estremoz.



Recorde-se que esta situação foi motivo de discussão entre deputados durante pelo menos duas reuniões da autarquia. No dia 24 de Fevereiro de 2010, o presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira Mourinha, frisou que os serviços jurídicos do município consideraram que "o designer Pedro Calhordas, por ser membro da Assembleia Municipal, não pode ter actividade comercial directa com o Município".





Contudo, o então vereador socialista, José Ramalho, respondeu às acusações do presidente da autarquia, dizendo que "gostaria de recordar que o 25 de Abril ocorreu para que as pessoas pudessem ter mais liberdade". "O facto destas pessoas exercerem um direito de cidadania e participarem num órgão politico da sua cidade não pode ser, em sua opinião, motivo impeditivo para desenvolverem a sua actividade profissional", terá dito o socialista, citado pela acta.Pedro Calhordas também está sob alvo de críticas devido ao negócio que fez com a Câmara Municipal de Lisboa. O negócio no valor de 57 mil euros (46.500 euros, mais IVA) avançados pela autarquia, mas reembolsados pela Super Bock, foram destinados à compra de cartolas da empresa Whitespace Creative Communication, Unipessoal Lda., cujo sócio-gerente é Calhordas. Recorde-se que a autarquia de Lisboa destinou 650 mil euros de gastos para todas as festividades no mês de Dezembro., o socialista explica que a sua empresa (WhiteSpace) foi "contactada pela EGEAC no sentido de apresentar orçamento para 30.000 cartolas personalizadas a entregar antes da passagem de ano"."Tentei confirmar a viabilidade do trabalho nos prazos pretendidos, havendo viabilidade apresentei orçamento, recebi resposta no sentido da aprovação do orçamento, foi assinado o contrato e o trabalho avançou", concretizou.Segundo o contrato disponível no portal de contratação pública Base.gov, a EGEAC - Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa comprou 30 mil "cartolas plásticas brilhantes" - 15 mil exemplares "de cor vermelha" e outros 15 mil exemplares de "cor preta", sendo que o contrato inclui "todos os transportes, meios e recursos necessários à prestação de serviços".