O vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes considera que falar abertamente sobre a sua homossexualidade "não é uma revelação" pois "não é nenhum segredo". Numa entrevista de vida ao Expresso, o político recordou ter falado abertamente do tema durante a campanha eleitoral na Covilhã, mas que ninguém "prestou atenção".

Primeiro alto dirigente de um partido português a falar sobre a sua homossexualidade, Mesquita Nunes assegura que reagiu "com naturalidade" quando foi atacado, na campanha, pelas suas opções sexuais. "Escreveram 'gay' num cartaz meu que estava num cruzamento muito movimentado. Pedi que não o substituíssem porque não era mentira", revelou, assegurando que falou com a equipa e disse que "se alguém achasse que era um problema" podia sair. "Ninguém saiu. E o cartaz lá ficou quatro meses", revelou, dizendo que passou pelo local "centenas de vezes e nunca" se arrependeu de não o ter retirado.

Na referida entrevista, o antigo secretário de Estado do Turismo lembrou que falou do caso do cartaz num comício eleitoral. Mas que o assunto passou despercebido: "Não supus que os jornalistas não estivessem a prestar atenção e só noticiassem o que a [presidente do CDS] Assunção [Cristas] disse". "Esse discurso esteve e está na net, partilhei-o no Facebook", recordou. Por isso diz que não se pode falar em "revelação". "Seria até absurdo, tendo em conta que não é nenhum segredo, é um facto provavelmente conhecido de muitos, que não é por mim escondido", acrescentou. O político disse também que nunca tinha falado do tema em entrevistas pois nunca deu uma entrevista de vida, logo de caractér pessoal, como a de agora.

O dirigente centrista defendeu ainda que falar sobre a sua homossexualidade não é um "acto de coragem", sublinhando que "para hoje alguém estar confortável com a sua orientação sexual houve muita gente com uma coragem infinitamente superior".

No Facebook, a entrevista de Adolfo Mesquista Nunes foi elogiada pela secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, que o ano passado assumiu a sua homossexualidade numa entrevista do Diário de Notícias, garantindo que o fazia como "afirmação política". "A entrevista do Adolfo é extraordinariamente importante. Para o país, sim. Mas em especial para muitas pessoas que não querem saber de rankings, de tamanhos de direcções partidárias ou se são atuais ou ex do governo", escreveu na sua página pessoal na rede social.