A GNR deteve 44 pessoas, metade das quais por condução com excesso de álcool, entre as 20h de sexta-feira e as 8:00 deste sábado nas operações de combate à criminalidade e fiscalização rodoviária realizadas em todo o País.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que, dos 44 detidos em flagrante delito, 29 foram por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, quatro por furto e três por tráfico de droga.



Em 12 horas, os militares da GNR apreenderam também 142 doses de haxixe, 61 doses de folhas de cannabis, uma arma branca e cinco munições.



No âmbito da fiscalização do trânsito, a GNR detectou 1.089 infracções, 291 das quais por excesso de velocidade, 93 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 78 por infracções relacionadas com tacógrafos, 68 por falta de inspecção periódica obrigatória, 37 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 32 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças e 17 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.



Entre as 20h de sexta-feira e as 8h de hoje, aquela força de segurança registou ainda 99 acidentes que provocaram dois feridos graves e 34 feridos leves.



Entretanto, a GNR indicou que ficou em prisão preventiva o homem detido na sexta-feira, na Guarda, em flagrante delito por furto no interior de residência.



No decorrer de uma acção de prevenção à criminalidade, os militares da GNR surpreenderam o detido no interior da residência, que já tinha na sua posse uma motos-serra e 95 euros furtados.