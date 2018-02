Vem aí Klopp, clap, clap, clap

Palmas para o excêntrico alemão, que se vai estrear em Portugal no dia 14, frente ao FC Porto, na Liga dos Campeões – é ele o 20.º treinador da história do Liverpool.O Liverpool é mágico. Basta perguntar a alguém sobre a final mais excitante da Taça/Liga dos Campeões e a resposta nem demora: 2005, vs Milan, aquela do 3-0 ao intervalo, 3-3 aos 90’ e vitória nos penáltis. E a segunda final europeia mais dramática do século XXI? Com o Alavés, Taça UEFA 2001. Aos 88’, Jordi Cruijff empata 4-4 e tudo se vai resolver no prolongamento, através de golo d’ouro. Ou melhor, autogolo de ouro. Da autoria do espanhol Geli. Duas finais épicas, duas vitórias. É assim o Liverpool, mágico.É o maior clube inglês na Europa, com cinco Taças dos Campeões, três Taças UEFA e outras três Supertaças. Em Inglaterra, acumula sete Taças de Inglaterra, oito Taças da Liga e 17 campeonatos. Pormenor: não tem uma única Premier League, existente desde 1992. Bola extra: a sua última liga é de 1990. É o primeiro ano como jogador profissional de Jürgen Norbert Klopp.Esse mesmo, o actual treinador do Liverpool, o 20.º da sua história. O quem? Isso mesmo, o vigésimo. Caramba, o clube funda-se em 1892 e tem 126 anos. Xiiiiii, é um tratado, é magia, é o Liverpool. Nós, por cá, é muuuito menos contido. Tanto assim é que o FC Porto apresenta o 20.º treinador em 1955 (Yustrich), o Sporting em 1959 (Imbelloni) e o Benfica só em 1970 (Hagan).