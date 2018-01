Jesus, um jogador de primeira

O Sporting está sempre associado à sua carreira, tanto na estreia (pelo Olhanense) como na despedida (Farense).

O Sporting está sempre associado à sua carreira, tanto na estreia (pelo Olhanense) como na despedida (Farense).



Sporting, Sporting e mais Sporting. A carreira de Jesus como jogador é engraçada pelo denominador comum. Sim, esse mesmo: Sporting. Formado em Alvalade, é emprestado ao Cova da Piedade, Peniche e Olhanense. É aí, no Algarve, que se estreia na 1ª divisão. Quis o sorteio que o destino juntasse Olhanense e Sporting na jornada de abertura do campeonato 1974-75. Em campo neutro (São Luís, Faro), o treinador Manuel de Oliveira derruba o campeão nacional com Jesus e mais 10 - o golo solitário da tarde, esse, é do argentino Lo Bello.



Nos 28 jogos seguintes, Jesus marca cinco golos, dois deles ao Belenenses, com quem perde 6-4 no Restelo e ganha 2-1 em Olhão. Na época seguinte, regressa à base. Dos 12 jogos pelo Sporting de Juca (só o primeiro é a titular), um golo à Académica, em Coimbra. "Entrei aos 84 minutos pelo Marinho e marquei aos 89'." Estávamos a 2 de Novembro de 1975.



Seguem-se aventuras de norte a sul do País, em representação de Belenenses (zero golos em 1976-77), Riopele (três em 1977-78), União de Leiria (um em 1979-80), Vitória FC (quatro entre 1980 e 1983) mais Farense, onde arruma as botas no que à 1ª divisão diz respeito. A despedida faz-se a 13 de Maio de 1984, substituído pelo internacional Óscar Duarte aos 60 minutos. Onde? Em Alvalade, ora essa.