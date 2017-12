A dupla do Barreiro

Em Portugal continental, o responsável pela introdução do jogo é um tal Guilherme Pinto Basto, organizador de um jogo em Outubro de 1888, ali na Praça de Touros no Campo Pequeno.

Última fornada de jogos da 1.ª divisão no primeiro dia do ano é de 1972, com Leixões-Barreirense e CUF-Vitória FC.



Largo da Achada, Madeira. Em 1875, um jovem britânico chamado Harry Hinton, estudante em Londres e residente na Madeira, cujo pai é dono de uma quinta naquela freguesia onde costuma passar os Verões, leva uma bola e explica as regras aos jogadores. Nasce o futebol por cá.

Em Portugal continental, o responsável pela introdução do jogo é um tal Guilherme Pinto Basto, organizador de um jogo em Outubro de 1888, ali na Praça de Touros no Campo Pequeno. Entre Largo da Achada (1875) e Praça de Touros (1888), distam 13 anos. Nesse período, o futebol português estagna, o inglês evolui. Tanto que o campeonato da First Division nasce precisamente em 1888, enquanto a nossa 1ª divisão só dá sinais de vida em 1934.

Por essa altura, Inglaterra já é o futuro, com jornadas no primeiro dia do ano desde 1895, imagine -se. É uma tradição centenária, portanto. Que perdura e perdurará no tempo, para gozo dos adeptos – aqueles no estádio e os outros em casa com televisão.

Por cá, a tradição é intermitente até desaparecer em 1967. Nesse ano, perdem Porto (2-0 em Guimarães) e Benfica (2-1 no Restelo), ganha o Sporting (3-1 ao Atlético em Alvalade). A última amostra de futebol a 1 Janeiro data de 1972, com Leixões-Barreirense (2-0) e CUF-Vitória FC (2-2). Daí para cá, só mesmo para inglês ver.