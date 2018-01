Portugal e Angola: a mesma luta?

Muitos portugueses e angolanos deram a vida por ideias diferentes de pátria, soberania, independência e libertação. Hoje, as trincheiras são outras. Haverá interesses comuns entre Lisboa e Luanda, nas novas batalhas sem sangue?

Os meus poderes divinatórios não sabem se correu bem o encontro entre João Lourenço e António Costa, na cimeira capitalista de Davos.

Nem sequer podem dizer, quando escrevo (22), se houve reunião, e se esta foi fortuita e meramente cerimonial, ou central e substancial.

Mas ninguém nega que as relações entre os dois países, representados por aqueles homens, são cruciais.



Não vale a pena fazer doutrina. Nem tudo corre sempre bem, nas relações entre antigas potências administrantes e novos Estados ex-administrados. Sejam os restos dos impérios coloniais francês, britânico, italiano ou alemão.



Pelo meio, há sempre novos "interesses nacionais" e segredos de Estado, para dizer só um pedaço.



E há o largo continente de alegados delitos dentro e fora do exercício das funções, ofensivos de ordens nacionais ou universais. Lembremos o arrolamento de bens e os processos dos Patassé, Wade, Bokassa, Idi Amin e outros Mobutu, a espada judicial mais ou menos conseguida sobre Bashir ou Pinochet, ou os pontos de interrogação sobre o clã Mugabe.



Já quase tudo foi dito sobre o actual "caso" judicial/judiciário que parece perturbar os laços oficiais entre Portugal e Angola.



Mas falta referir, em primeiro lugar, que nenhuma entidade de investigação, julgamento ou acusação dos dois países, formal ou oficialmente, ofendeu, insultou ou agrediu os seus homólogos. Os "recados", "interpretações", "mensagens" e análises não contam. Assim como não contam as fontes anónimas.



A seguir, a eventual "intromissão" mediática precisa de se entender, no âmbito mais geral do crime em causa, especialmente grave em ambos os Estados. A 6 de Janeiro de 2018, o PGR adjunto de Angola, Mota Liz, num discurso alusivo ao aniversário da Inspecção-geral da Administração Pública, não só incentivou a comunicação social a tomar "a vanguarda na luta contra a corrupção", como adiantou que a "denúncia pública" era essencial.



Depois, Angola e Portugal, mas nos últimos meses sobretudo Angola, valorizam como combate prioritário esta batalha. Num seminário promovido pelo grupo parlamentar do partido maioritário, a 13 de Dezembro, o Presidente João Lourenço interpretou-o solenemente como "um sinal claro da vontade política e determinação do MPLA em levar a cabo uma verdadeira cruzada de luta contra a corrupção, o nepotismo e o compadrio, em todas as esferas da nossa sociedade".



Em quarto lugar, o MP dos dois países aparece como peça fundamental nesta tarefa. Ao tomar posse em Dezembro de 2017, o PGR angolano, Hélder Pitta Grós, declarou como "prioridade das prioridades" o combate "aos crimes de colarinho branco, ao branqueamento de capitais, à corrupção e ao nepotismo". E o PGR junto ao Tribunal de Luanda, Manuel Bambi, ao falar há pouco tempo num colóquio sobre "Fraude e corrupção na administração pública", afirmou que a corrupção é uma grave violação de "deveres morais e éticos".



Por fim, lutar contra os corruptos e corruptores não pode ser visto como uma perseguição oportunista, "para inglês ver", a famosos e poderosos escolhidos a dedo, ou como uma vingança póstuma de querelas políticas.



No seu já aludido discurso ao MPLA, João Lourenço referiu: "Que não se confunda a luta contra a corrupção e outros comportamentos conexos, com a perseguição aos ricos ou a famílias abastadas."



E continuou, numa linha que devia gerar aplauso universal, da UNITA ao Bloco de Esquerda:

"Os ricos são bem-vindos se produzirem bens e serviços, gerarem emprego e contribuírem com os impostos para que o Estado possa ir retirando do limiar da pobreza um número cada vez maior de cidadãos e se amplie e fortaleça a classe média do país."



Portugal e Angola, dentro e fora da CPLP, falam a mesma língua do direito.



Criaram doutrina e jurisprudência, instituições e normas, formaram pessoas, mantêm intercâmbio, projectam ideias.



Queremos deitar fora tudo isto?



Em nome de quê?



"Justa fúria?"

Kilis, Polateli, Hassa: locais turcos que, desde 2012, são atacados por grupos do Noroeste da Síria, albergados no cantão de Afrin. Ancara diz que os agressores pertencem ao PKK, formado quando a Turquia era outra, e esmagava os direitos curdos.



O PKK é "terrorista" para muitos Estados decentes. A verdade é que tem atingido alvos militares e policiais, mas sem se preocupar com as vítimas "colaterais" civis.



A Turquia usa todo o seu poder para acabar com isto. Apesar das ameaças patéticas do regime de Assad, enviou dezenas de F-16 para a Síria. A Rússia é "neutral". E Ancara pode criar uma bolsa de segurança entre Adah Manli e o Eufrates: 150 quilómetros.



Washington terá de se conformar.



Comandos e descontrolos

Há três meses, a NATO achou que precisava de mais comandos: um, de controlo da navegação atlântica, outro de gestão das operações terrestres europeias. Há uma semana, o Comité Militar (chefes de Estado-Maior) ratificou a ideia, e em Fevereiro será o "patamar político" (ministros da Defesa) a decidir. Uma opção derradeira tomar-se-á em Junho, e a declaração final virá na cimeira de 11-12 de Julho.



Portugal pode candidatar-se a um dos novos centros de controlo: tem experiência, pessoal, locais e infra -estruturas. Mas antes disso há que resolver meticulosamente a embrulhada de Tancos: deter os envolvidos, desmantelar a rede, e explicar que não existe nenhuma "quinta coluna" no nosso aparelho militar.



Essenciais

Revisitar a excepcional voz e um inigualável compositor: tem de se ouvir atentamente Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Songbook (Poll Winners).



E que dizer de três CD com composições inéditas de Oscar Peterson, por pianistas de várias gerações, de Chick Corea e Hiromi a Ramsey Lewis e Kenny Barron? É Oscar, With Love (Mack).



O alaúde mágico de Anouar Brahem acende-se com um trio de jazz soberbo, em Blue Maqams (ECM), e há o regresso da guitarra predadora de James Blood Ulmer, com um trio escandinavo abismal: Baby Talk (Trost).



No fim, música surpreendente da novíssima geração: Tomas Fujiwara significa Triple Double (Firehouse 12). Duas baterias, duas guitarras, dois sopros, um só brilho.