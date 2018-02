O Portugal desconhecido

D. José Cordeiro

João Lourenço

Vladimir Putin

Ursula Le Guin

Trás-os-Montes, onde a vida é dura e a esperança maior. De Miranda do Douro, no leste, a Quirás e Pinheiro Novo, no norte. Da setentrional Moimenta a Poiares, no extremo sul. Da ocidentalíssima Castanheira a Paradela, a oriente. No meio, são dezenas, ou centenas, de vilas, aldeias, povoações ou meros lugares, que constituem, no mapa territorial da Igreja Católica, os arciprestados de Mirandela, Bragança, Miranda e Moncorvo.Aqui viviam, até há poucos anos, cerca de 140 mil almas e corpos.É uma terra portuguesa que às vezes fica por conhecer, mas que se torna um sinal de grandes problemas e desafios, longínquos de manchetes e luzes da ribalta.D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda (na foto), percorreu durante quatro anos a sua diocese, que integra todas aquelas parcelas, e veio dar nova do que viu, ouviu e sentiu.Não foi aquele País desenvolvido, jovem, ultrapovoado, dinâmico, com habitação fácil ou especulada, razoavelmente protegido pelo Estado, que veio descobrir este prelado natural de Angola, muito querido na terra.Foi antes uma nação valente, mas pobre, cada vez mais despovoada e ignorada, cada vez mais idosa e abandonada.Uma nação onde há infra-estruturas razoáveis, e até inovadoras para a época, mas onde faltam pessoas para as guarnecer, fazer funcionar, torná -las reversíveis para as povoações locais que restam.É um Portugal ainda de emigrantes, ou de retornados da emigração que, devido às condições difíceis, cedo regressam ao estrangeiro, ou viajam para o litoral com armas e bagagens, filhos e pais, em busca da civilização urbana e de uma vida mais fácil e mais feliz.É um País onde faltam médicos, engenheiros, especialistas técnicos, professores e padres. Como diz o bispo, uma terra onde ainda há gente para mostrar vida, ao repicar dos sinos, mas que se esvai rapidamente.Há outras Braganças-Mirandas no Portugal que passa ao lado da vinda da Google para Oeiras, da Web Summit, dos justíssimos prémios turísticos para Lisboa, Porto, Coimbra e ilhas adjacentes, dos "reality shows", da moda e do "design", e da abertura em catadupa de novos paraísos gastronómicos e hotéis.São zonas que, como se dizia noutros tempos, o progresso esqueceu.Melhor dizendo, terras que foram abandonadas pelo "Estado social", que costuma ser invocado quando são necessários subsídios ao desenvolvimento, ajudas e discriminações positivas, medidas administrativas e fiscais que beneficiem os mais pobres e os mais carentes, mesmo se em desfavor dos outros.Portugal, que ganhou fama de magnanimidade e igualização social na assistência, nos direitos dos trabalhadores, no sistema de saúde e em vários subsistemas de protecção de minorias éticas e étnicas, continua a ser outro País, quando paramos o comboio do futuro nas estações do interior.Há ideias e projectos para recuperar este Portugal desconhecido.Desde propostas de um novo turismo de base histórico-cultural, ambiental e de regresso à saúde da natureza até à possibilidade de atracção de novas empresas e empresários, se fosse permitido um regime excepcional de benefícios fiscais, e outras vantagens para empreendedores de visão.Desde a possibilidade de recrutamento especial de pessoal necessário para as infra-estruturas existentes, que requereria uma especial mobilização de vários ministérios, até à desconcentração e descentralização de serviços sediados em áreas mais prósperas, ou de grande afluxo populacional.A grande questão é a de saber se o apoio a esta iniciativa, que pare a desertificação e o envelhecimento, assim como as florestas de D. Dinis travaram os avanços das areias e do mar, pode singrar no seio de um poder político mais voltado para os grandes centros.A verdade é que a "geringonça" é sobretudo um fenómeno urbano e suburbano. A "geringonça" e os que, até agora, se têm erguido como "alternativa".É uma boa mensagem para quem pretenda, mesmo se ainda só em sonhos, uma outra ordem das coisas.Ganhou-se a primeira batalha nas boas relações entre Portugal e Angola. As instituições judiciais foram respeitadas, os governos não interferiram nos tribunais, e evitou-se o apocalipse socioeconómico anunciado, por exemplo, na míope Euronews.Claro que este laço se ganha e se perde todos os dias. É preciso cultivá -lo, fora da partidarite aguda, com base no "interesse nacional". Que não pode ser o mero interesse de cliques, ou de claques.E é preciso melhorar as coisas. Sustentar os investimentos mútuos em bases sólidas, justas, equitativas, fora do mero lucro fácil, do domínio oligárquico e cleptocrático, dos complexos coloniais e racistas de grupos que existem nos dois países soberanos.Quem ama a Rússia, a sua história e a sua cultura, o espírito do seu povo, os monumentos e as paisagens, o humor e a cozinha, a literatura e o cinema, a ópera e a música em geral, as invenções, a ciência e a técnica, sabe que a vida das nações possui momentos de luz e sombras, que não podem ser escondidos.Mas em 1991 a classe política local jurou que rompera com os crimes da URSS. E que a nova pátria seria tolerante, livre, socialmente justa, internacionalmente digna e forte, protegendo a maioria e as minorias.Os múltiplos sinais de regresso ao estalinismo, à censura e à manipulação, agora com outras palavras de justificação, só podem preocupar os que acreditaram naquela promessa solene.Morreu Ursula Le Guin, mulher num mundo de homens: o da "ficção especulativa", vulgo "científica". Foi um dos grandes espíritos do séc. XX. Em Portugal, a obra é pouco divulgada, além do admirável ciclo sobre Terramar (Earthsea, publicado na Arqueiro, Livros do Brasil, Presença) e The Left End of Darkness (Presença). É preciso ler The Dispossessed, os poemas de Finding My Elegy, ou The Language of the Night (Putnam, 1989). Esta é uma colecção de ensaios sobre a vida, a morte, a alma, o meio ambiente, a rejeição da psicanálise e do freudismo, e a política. Aí inventa a expressão orwelliana "o Estaline na alma", sobre a tentação totalitária de muitos intelectuais "progressistas".