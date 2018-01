O rasto de Rio

Rui Rio tem um mandato. Este não lhe foge, e não pode fugir a ele. A partir de agora, ou gasta o tempo a olhar para a “conjuntura”, e a dar troco a todos os alcoviteiros encartados, ou dedica o melhor de si a preparar o que se perdeu no PSD: o sentido de vanguarda

"Nós Somos um Rio" dizia, premonitoriamente, um dos hinos oficiais do PPD/PSD. A grande questão é agora a de saber se os dois partidos se fazem outra vez num.

Não parece haver outra via, mesmo que houvesse outra vida.

Um Santana Lopes vencedor não poderia deixar de governar com Rio, sob pena de ficar a falar em família.

Um Rio triunfador precisa dos vencidos, não por compaixão, mas porque lidera um meio em perda, que ou cresce ou desaparece.



Apesar de, como se viu depois do confronto Seguro-Costa, os partidos saberem enterrar os seus machados de guerra, ninguém imagina que as diferenças morram, com uma contagem eleitoral de 20 mil votos.

No caso do PS, participaram quatro vezes mais pessoas do que no PSD, e é verdade que a vitória de Costa foi mais esmagadora. Mas a seguir ao triunfo veio o silêncio civilizado dos derrotados, mesmo perante a surpresa da "geringonça".

A primeira coisa a esperar no PSD, para bem do próprio, é assim que haja a força de uma união mais do que estatutária e bem-comportada, e não comadres ou barões a falar pelos cotovelos ressentidos.

Mas a seguir vem já a questão das ideias.



Rui Rio venceu, em grande medida, porque não era uma quantidade testada, merecendo assim provar o que vale. Santana, como se viu, tinha as vantagens e as desvantagens de possuir passado político.

Mas o ganho em novidade precisa rapidamente de se complementar por afirmação de mudança. Mudança para acabar com o mal e para continuar o bem.

Espera-se, a "bem da Nação", que o acento tónico não seja o da ladainha "quem é que é capaz de se dar melhor com Belém ou com Costa".



O desafio é ir além deste episódio, e transformar um partido que ainda tem o maior grupo parlamentar, o que não é pouco, num laboratório das decisões que transformem Portugal.

Aquela coisa a que chamam "visão".

O partido que esteve na origem de mudanças históricas, grandes reformas, gestões traumáticas e rupturas corajosas, ou regressa à condição de inovador em chefe, ou se resigna a viver o Inverno da vida, cada vez mais vitorioso sobre cada vez menos.

A rejeição do "populismo" por Rio, além de ser um recado possível ao PP, é também a definição desse caminho: o PSD tem de reconhecer que muitas das medidas tomadas pela parte governante da cooperativa "de esquerda" eram não só justas e necessárias, mas inevitáveis.



A discussão será agora sobre o resto. Que também é numeroso.

O "resto" inclui uma palavra clara sobre o modelo fiscal opressivo, a imperativa progressividade e auxílio às classes médias e à produção.

Inclui a promessa de não transformar o Estado em especulador-mor e salvador de bancos comerciais em ruína.

Inclui a racionalização dos meios públicos – civis, securitários e militares – e a prometida (durante décadas) desburocratização.



Inclui a guerra à brutal "interiorização" do Portugal, sinónimo do abandono.

Inclui um firme enunciar de tarefas de emergência e prevenção civil, num país devastado.

Inclui a abstenção de cercear toda a doutrina, a vida política, o crescimento, a vitalidade e a inovação que se criarem fora dos partidos, ou longe deles.



Inclui a necessidade de falar menos em "ideologia" e mais em apoiar os que, independentemente daquela, mostram saber empregar mais pessoas, educar mais jovens, reproduzir mais riqueza, multiplicar mais seres independentes.

Inclui tornar Portugal numa fábrica que vá além do turismo, ou de inovações pitorescas.

Inclui reconhecer que o Estado, enquanto "produtor", ainda faz pouco: apesar do dinheiro que gasta, e das pessoas que emprega em promoção, imagem, fiscalização, regulação e intervenção, produz muito menos e muito pior do que se esperaria.

Inclui pegar numa comunidade ainda desequilibrada, pobre, indecisa, às vezes aturdida, e divulgar um rumo possível. Rumo discutível e a discutir, único, produto de uma escolha responsável.

Se tratar bem deste resto, Rio deixa um rasto.



Acaso e ocaso

Marcelo disse tudo: o "caso" Marques Vidal não existe, e o "caso Manuel Vicente" é preocupante.

A PGR é uma responsabilidade indesmentível e exclusiva do governo e do PR, a tratar com dignidade, a seu tempo.

Todo o barulho, de anões a gigantes, é assim extemporâneo e inútil, a não ser como forma de psicanálise.

Já o assunto Vicente torna-se importante, mas não judicialmente.

Há, entre normas, juristas e magistrados de Portugal e Angola, um tronco comum de experiências, estudo e formação. Em 2001, uma grande reunião científica em Luanda mostrou isso. E os tribunais declaram-se independentes nos dois lados.

Os políticos devem assim resistir a provocações e proteger o todo, em vez de o destruir.



O nexo do sexo

Primeiro, as devastadoras revelações sobre assédio sexual nos meios de diversão, em que todos ficam sob suspeita, de Hollywood ao exterior.

Depois, a carta colectiva contra o "novo puritanismo", escrita em francês, expondo Catherine Deneuve, a distinguir "violência" e "romance".

E as sequelas.

Há uma espécie de bom senso latente que procura distinguir entre coacção (incluindo pelo estatuto), e outros fenómenos, desde a vingança à difamação. E entre "foro íntimo" e "esfera pública".

E há a discussão que se resume a "poder".

Na qual um "grupo" enfrenta outros. E em que o "género" é mais importante do que a pessoa em especial, e os factos exactos.

Tem faltado uma palavra: "respeito".

Não "respeitinho".



Outros ecos

Nação Valente, de Sérgio Godinho: síntese, tentativa, outro passo. Natural envelhecimento de uma voz luminosa e subtil, que se vai adaptando às coisas pequenas e grandes, sempre com algo a dizer.

Já Rush, de Mário Franco, é jazz -rock vibrante, antes de vir The Astaire Story (2 CD, Universal), em que habitam a voz imortal de Fred e o teclado eterno de Oscar Peterson.

Na ECM, do saxofonista John Surman, há Invisible Threads: a lenda ecoa com piano e vibrafone, vai da Idade Média e do folk ao clássico e ao experimental.

Na mesma editora, Obsidian, de Kit Downes: órgãos de igreja trazidos para o jazz, desvendados nos seus subsons. É preciso ouvir Leviathan, para perceber a emoção e o mistério.