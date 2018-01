Um retrato aterrador

Nem todos aqueles com quem falámos quiseram dar pormenores sobre as condições das cozinhas sociais que conhecem. Houve quem admitisse ter medo, por estar em tribunal com a empresa; e quem confessasse ter receio de perder o emprego.

As jornalistas Raquel Lito e Ana Catarina André falaram com mais de 40 pessoas para realizar o trabalho da capa desta semana, que pode ler a partir da página 28. Ouviram cozinheiros e auxiliares de lares, escolas e hospitais, funcionários de empresas alimentares e responsáveis de entidades públicas. Muitas dessas conversas foram tudo menos fáceis: afinal, nem todos quiseram dar pormenores sobre as condições das cozinhas sociais que conhecem. Houve quem admitisse ter medo, por estar em tribunal com a empresa; e quem confessasse ter receio de perder o emprego. Mas o retrato que resulta, em termos de falhas de higiene e segurança, é aterrador - tão aterrador que o episódio de perseguição a ratos numa cozinha resulta quase anedótico. O pior de tudo é que os problemas não se cingem às cozinhas nem às instituições com menos recursos. Num lar de luxo, onde a piscina de hidroginástica serve agora como estendal, a lavandaria revela-se demasiado pequena e a roupa limpa acaba por se misturar com a suja.



Seguro não passa despercebido



É difícil a António José Seguro fugir ao facto de ser uma figura pública. Além de ser constantemente cumprimentado na rua, também é frequente ser "identificado" por militantes socialistas. Em Peniche, na segunda-feira, 22, quando ia almoçar com o seu sócio na startup I&D Food, André Horta, chegou uma SMS: "Com que então a almoçar com fotógrafos... Isso promete." Era um antigo presidente de câmara socialista. Os "fotógrafos", na verdade, eram apenas um, o fotógrafo da SÁBADO, Ricardo Pereira, que acompanhava Seguro. Se promete ou não, confira com a reportagem da editora Maria Henrique Espada a partir da página 36.



A petiscar no Tavira



Para ser entrevistado em Washington, o crítico de vinhos Dave McIntyre sugeriu o restaurante português Tavira, propriedade do chef Duarte Rebolo - que não só permitiu que a entrevista se realizasse durante a hora de jantar, como andou a garantir pessoalmente aos clientes que não seriam incomodados. Aberto há 18 anos, o restaurante era para se chamar Fado - "um nome simples, quatro letras" -, mas no momento do registo descobriu-se que o nome já pertencia a um restaurante irlandês. Então, por sugestão da mulher, baptizou-o com o nome da terra algarvia onde costumam ir passar férias. Durante a entrevista, colocou na mesa uns pastéis de bacalhau. No final, serviu umas lulas e duas das suas especialidades: bacalhau à Rebolo (com amêijoas, chouriço, cebola, grão e couve) e bacalhau à pobre (com cebola caramelizada e batatas salteadas). Os jornalistas da SÁBADO adoraram. A conversa com Dave McIntyre pode ser lida nas páginas 24 a 26.





Veja o sumário da edição n.º 717 do dia 24 de Janeiro de 2018:

Entrevista

Dave McIntyre: O crítico de vinhos que aprecia Portugal

Destaque

Cantinas: Pragas, falhas de higiene e menos fiscalização

Portugal

Reportagem: A nova vida de António José Seguro

Governo: Rui Rio fez ciúmes ao BE e ao PCP?

Angola: Esquemas para esconder dinheiro na operação Fizz

Mundo

Encontro: Juntámos diplomatas de Israel e da Palestina

Dinheiro

Eurogrupo: As primeiras horas de Centeno no novo cargo

Segurança

Corrupção: Investigação da PSP apanhou militares da GNR

Sociedade

Estados Unidos: A vida da família Turpin que acorrentou os 13 filhos

Musical: O que dizem os turistas sobre The Portuguese

Ambiente: Invasão da vespa asiática está a chegar ao Sul

Consumo: Anúncios sexistas terminam no Brasil. E em Portugal?

Família

Casais: Ioga, dança, surf, hobbies a dois melhoram relação

Social

Aniversário: Felipe de Espanha cumpre meio século

Desporto

Memória: Paulinho Cascavel entre o Guimarães e o Sporting

Surf: Como Hugo Vau apanhou a maior onda de sempre

Artes

Richie Campbell: As confissões antes do espectáculo na Altice Arena

Abbey Road: A história do verdadeiro último disco dos Beatles