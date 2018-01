Um trabalho-maratona

Um painel de 23 consagrados em sete áreas fulcrais da Saúde elegeu 25 médicos e cientistas do futuro. No fim do trabalho, a jornalista Lucília Galha fez as contas e tinha 920 minutos de entrevistas

A máquina de fazer fumo da nossa produtora Sandra Pintéus já tinha servido em sessões de moda e com artistas. Desta vez, usámo-la no Hospital Pulido Valente para fotografar o pneumologista Tiago Abreu. É ele que está na capa – e o fumo, garante o fotógrafo Alexandre Azevedo, tem um leve cheiro adocicado a morango. Tiago Abreu foi um dos 25 médicos e cientistas do futuro, eleitos por um painel de 23 consagrados em sete áreas fulcrais da Saúde. Para a jornalista Lucília Galha foi uma maratona. Mesmo: ela fez as contas e no fim descobriu que tinha 920 minutos de entrevistas. Leia quem são estes portugueses com menos de 40 anos que querem, de muitas maneiras, salvar as nossas vidas.



Extrema-direita abaixo de zero

Alexandre Azevedo saltou do ambiente hospitalar para Washington, D.C., quando a capital federal norte-americana vivia os dias mais rigorosos deste Inverno. A temperatura chegou aos 13 graus centígrados negativos e algum equipamento do nosso fotógrafo teve problemas em funcionar em pleno. A assinalar o primeiro aniversário da era Trump, o editor-executivo Nuno Tiago Pinto apresenta-lhe um trabalho sobre a alternative-right, para o qual contactou alguns dos principais líderes do movimento. Começou pelo homem que cunhou o termo "alt-right". Richard Spencer recebeu a SÁBADO no seu apartamento em Alexandria, na Virgínia, que é também a sede do National Policy Institute. Quando andámos com ele na rua um condutor parou o carro e gritou "porque é que não entrevistam um homem a sério?" Spencer pediu: "Podem parar de filmar, estão a pôr -me em perigo." Outro dos entrevistados, Paul Gottfried, é um intelectual judeu e lamentou-se: a sua associação ao movimento prejudicou-o e editoras que aceitavam os seus trabalhos recusam -se hoje a publicá-los. Durante outro encontro, com Jason Kessler, organizador da manifestação de Charlottesville, adolescentes lançaram à nossa equipa uma garrafa – e insultos.



"A fazer de morto"

Na próxima semana, com a SÁBADO, pode começar a adquirir a colecção da discografia original e remasterizada dos Beatles. São 17 entregas, numa edição muito cuidada. Nesta edição, o nosso crítico de música Filipe Lamelas apresenta-lhe o primeiro disco, o mítico Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (págs. 86/87), e aquele que é talvez o maior especialista português em Beatles fala-nos da sua relação com a banda. Não foi a primeira vez, longe disso, que Luís Pinheiro de Almeida falou sobre a sua paixão de uma vida, mas no fim confessou que a entrevista (de Gonçalo Correia) fora diferente – e sobretudo a foto, a que acedeu fazer "em prol dos Beatles" – "parece que estou a fazer de morto, só falta o caixão". Acabaram a falar sobre música e a concordar num ponto – é mais fácil escolher as bandas de que não gostamos do que eleger de repente duas ou três que amamos.



Veja o sumário da edição n.º 716 do dia 18 de Janeiro de 2018:



Entrevista

Luís P. Almeida: A paixão pelos Beatles começou há 55 anos



Destaque

Saúde: Os médicos e os especialistas do futuro



Portugal

Operação Fizz: Advogado de Angola quis fundar banco no Dubai

PS: Guerra no Porto e cópia das ideias de Costa

PSD: Rui Rio e a limpeza que quer fazer no aparelho



Mundo

Reportagem: A América branca que apoia Donald Trump



Dinheiro

Perfil: Antonoaldo Neves, o novo presidente da TAP



Segurança

Entrevista: Dono da empresa de segurança do Urban explica-se



Sociedade

Memória: Os primeiros turistas em Portugal

Ciência: Como se preparam os astronautas para ir a Marte

Comportamento: Homens que são vítimas de assédio feminino

Cultura: Algoritmo elege o país com a música mais original

Saúde: Os maus hábitos do dia-a-dia que temos de mudar



Família

Crianças: O que deve fazer se o seu filho é um rufia



Social

Getty: O magnata mais rico e mais avarento do mundo



Desporto

Ronaldo: Em crise de golos, já está na fase descendente?



Artes

Cinema: O filme-fenómeno Chama-me Pelo Teu Nome

Beatles: A importância de Sgt. Pepper's