Um inimigo doce

Mesmo sem sabor nem olfacto, depois de consumir um chocolate, mesmo pequeno, a jornalista da SÁBADO queria logo outro. É assim que funciona este veneno silencioso

Muito constipada nesta última semana, a jornalista Sara Capelo resolveu testar nela própria aquilo que Albino Oliveira -Maia, investigador da Fundação Champalimaud, descobriu em ratinhos quando preparava o seu doutoramento em Duke. O cientista comprovou que até em bichos geneticamente modificados para não sentirem o sabor doce, todo o circuito de recompensa era activado, libertando dopamina – e, assim, dando prazer –, quando lhes era dado a ingerir açúcar com valor calórico. Ou seja, a descoberta é que o estímulo do açúcar, ao contrário da ideia generalizada, não acontece ao nível de palato. Ora, sem sabor nem olfacto há bastantes dias, a jornalista constatou que depois de consumir um chocolate, mesmo pequeno, tinha logo vontade de ingerir outro. Perceba de que maneira funciona no nosso corpo este inimigo invisível, e já agora planeie um 2018 a ver-se livre dele.



Influenciar dá trabalho

Numa demonstração de disponibilidade total mesmo numa altura de agenda difícil, a ponte da passagem de ano, as autoras do blogue A Mãe É Que Sabe, Joana Gama e Joana Paixão Brás, acederam numa questão de horas ao convite para uma sessão fotográfica para a SÁBADO. Ainda por cima fizeram-se acompanhar de uma quantidade de tralha em sacos recicláveis (falamos de fraldas, mudas de roupa, laptops e bonecos de peluche). Quando não estavam a posar, eram elas que se agarravam ao telemóvel e faziam fotos de bastidores da sessão, para promoverem o seu blogue. No Algarve, Janine Medeira, do blogue Poupadinhos e Com Vales, também se dispôs imediatamente a posar perto de montras da sua zona. Demonstrações de como o trabalho de influenciar realmente as redes sociais, para ser eficaz, exige uma dedicação plena.



Um 2018 em grande forma

Sabendo que Janeiro é, por tradição, um dos meses de maior afluência aos ginásios (será das resoluções de ano novo), a equipa do GPS foi ver quais são as novidades. Na verdade, fez mais do que ir espreitar, experimentou mesmo. Inês Mendes Oliveira, por exemplo, foi ver o que era o crossfight sem fazer a mais pequena ideia daquilo que a esperava e, logo no balneário, começou a suspeitar de que o nível de exigência dos exercícios podia ser elevado – até ouviu uma história que envolvia corridas na rua e tudo para acabar uma aula. Os rumores revelaram-se acertados, com instrutores que não deixam mesmo parar, determinam repetições intermináveis e são capazes de motivar e empenhar. Não é isto que se quer para começar o ano em forma?



Veja o sumário da edição n.º 714 da SÁBADO, do dia 4 de Janeiro de 2018:



Entrevista

Eduardo Kobra: O brasileiro com murais espalhados pelo mundo



Destaque

Alimentação: Os perigos do açúcar, o doce veneno



Portugal

PSD: A disputa-bocejo pela liderança

Candidatos: Pereira Coutinho imagina a campanha alternativa

Mário Soares: Um ano depois da morte, amigos recordam-no

Denúncias: Juiz Carlos Alexandre ilibado de assédio sexual

Financiamento: Marcelo saiu do hospital e vetou



Mundo

Irão: O que significam os protestos nas ruas?



Dinheiro

Tendência: As bitcoins vão trazer mais riscos e mais negócios



Segurança

Futebol: Trader revela suspeitas de apostas viciadas



Sociedade

Internet: Os bloggers portugueses mais influentes

Religião: Luiza Andaluz poderá ser a próxima santa

Polémica: A moda das transfusões de sangue de jovens

Comportamento: Filas de espera, porque desistimos de esperar?

Tendência: Celebridades viciadas na meditação transcendental

Entrevista: Os vinhos do Douro e a literatura nacional



Família

Casais: Guia das palavras proibidas nas discussões



Social

Princesas: As herdeiras das casas reais europeias



Desporto

Futebol: Harry Kane, o homem que bateu CR7 e Messi

Taça: Quando Jorge Jesus passou pelo Cova da Piedade



Artes

Memória: David Bowie vive! - dois anos depois da morte