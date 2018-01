Preocupação justificada

Nos Estados Unidos e no Canadá, o fentanil tornou-se uma epidemia. Em Portugal, os especialistas estão preocupados mas querem crer que o problema nunca terá uma tal proporção

Quando a jornalista Raquel Lito lhes falou em fentanil, todos os especialistas de adição reagiram da mesma maneira: manifestando um enorme receio. Sabem que nos Estados Unidos e no Canadá a droga se tornou uma epidemia causadora de milhares de mortes, querem crer que em Portugal nunca chegará a esse ponto. Mas o fentanil já está entre nós e continuará a chegar, em especial por uma via muito difícil de controlar: as encomendas online. No Laboratório da Polícia Científica da PJ, onde as amostras estão guardadas numa caixa-forte, só analisaram uma vez fentanil. Mas a nossa reportagem percebeu que o consumo recreativo começa a acontecer. O receio tem razão de ser.



Sá Carneiro em toda a parte

A sede de campanha de Pedro Santana Lopes na Avenida da República, em Lisboa, tem as paredes decoradas com fotos da carreira do candidato à liderança do PSD e de Francisco Sá Carneiro. À entrada há mesmo um busto em cerâmica branca do fundador do então apenas PPD – "não especialmente bem conseguido", reparou a editora Maria Henrique Espada. No dia do primeiro duelo com o rival Rui Rio, na sexta-feira, 5, os apoiantes juntaram-se numa sala da sede e seguiram cada instante como se fosse um jogo de futebol, até com aplausos e festa. Ficaram mais do que optimistas, mas as eleições são só no dia 13. Pode ler uma entrevista com Pedro Santana Lopes – e saiba que também convidámos Rui Rio mas que ele não teve disponibilidade.



Faz frio nos ensaios

Quando o jornalista Markus Almeida chegou ao último ensaio no Pólo Cultural Gaivotas antes de os preparativos da peça Actores passarem para o Teatro São Luiz, percebeu que cada minuto estava contado. Foi por isso que a produção só permitiu que os jornalistas chegassem à fala com o encenador, Marco Martins. Os actores ficaram de fora. (Só noutro dia seria possível conversar com Nuno Lopes e Rita Cabaço). A meio do ensaio houve uma súbita descida de temperatura. Os actores, vestidos com fatos de treino e roupa confortável, nem terão dado por isso (estão muito pouco tempo quietos), mas os jornalistas ficaram à beira de um resfriado. O repórter da SÁBADO garante que estava a fungar quando entrevistou o encenador.



Mais prémios para Gargalo

O colaborador da SÁBADO Vasco Gargalo foi considerado um dos cartoonistas do ano 2017 – e o melhor da Europa – pela organização Cartoon Home Network International. Em Novembro, na Turquia, tinha conquistado o Success Award num prestigiado concurso internacional.



Veja o sumário da edição n.º715 do dia 11 de Janeiro de 2018:



Entrevista

George Oxley: O especialista em plantas silvestres comestíveis



Destaque

Investigação: As fortunas de Angola escondidas em Portugal



Portugal

Entrevista: Pedro Santana Lopes sobre o PSD, o País e a PGR

Partidos: Os buracos e os alçapões na lei do financiamento

Parlamento: A guerra do Acordo Ortográfico continua

Autoeuropa: As interferências exteriores que incitam à greve



Mundo

EUA: Quanto dão ao mundo em ajuda externa

Peru: A saga louca do benjamim de Fujimori



Dinheiro

Negócio: Taxify, o miúdo que desafiou o reinado da Uber



Segurança

Polémica: Polícia assistiu a um assalto e não interveio



Sociedade

Fentanil: nova droga é mais poderosa que heroína

Fala: A língua secreta de 5 mil espanhóis

Entrevista: SuperNanny, o novo polémico reality show da SIC

Fenómeno: Lulla, a boneca que adormece bebés

Internet: Cão mais famoso do Instagram esteve em Lisboa



Família

Divórcio: Como se convencem os pais a pagar a pensão?



Social

França: Mimi Marchand, a mulher de confiança dos Macron



Desporto

Ténis: Gonçalo Oliveira ganhou mais jogos que Nadal

Futebol: Os campos onde os grandes perdem mais pontos



Artes

Actores: A peça de Marco Martins parece um ensaio em palco