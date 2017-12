No "café dos ciganos"

Associação Social Recreativa e Cultural?... Para os vizinhos , o Café Ninho d'Águia não passa do sítio onde os "ciganos costuma juntar-se"

Ao procurar a sede da Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Águeda, o repórter Octávio Lousada Oliveira apercebeu-se de que a morada indicada pelo Google não é a que realmente funciona. O trabalho social da pequena colectividade liderada por Rafael Soares faz-se mesmo é no café que fica no final da Rua António Feliciano de Castilho. São os associados que o gerem, é lá que são dadas as aulas e também é ali que jogam snooker, cantam e tocam. Nas imediações são poucos os que sabem que a associação existe. Quando pedimos a vizinhos indicações para lá chegar, percebemos que o café Ninho d'Águia não é mais do que o sítio "onde os ciganos costumam juntar-se". Da página 34 à 39 descubra esta comunidade - e o processo politicamente polémico e aparentemente interminável pelo qual muitos dos seus membros procuram filiar-se no PS.



Uma família mais do que discreta

Foi em Maio, quando Bernardo Moniz da Maia ainda era considerado um fugitivo à justiça, que a editora Ana Taborda fez o primeiro contacto para o telemóvel do gestor. Passaram vários meses até obter alguma da informação que pode ler nas páginas 54 a 61 - o acesso aos últimos documentos só foi aliás possível a semana passada. Não foi igualmente fácil encontrar informação sobre a história de uma das famílias mais discretas do País, avessa a entrevistas ou a declarações. Até os nomes - há vários Bernardos - tornaram difícil identificar quem é quem.



Consultório sagrado

Aos 75 anos, o psiquiatra e sexólogo Allen Gomes ainda dá consultas três dias por semana em Coimbra e atende no telemóvel todos os pacientes que lhe ligarem. Foi preciso encaixar nesta agenda apertada a entrevista com a subeditora Vanda Marques. O médico marcou-a para as 11h no jardim perto do seu consultório. "É muito simpático, conversamos ao sol", prometeu. Mas naquela quinta-feira, perante um alerta amarelo de frio, a conversa acabou por ser no consultório do médico que em 2018 assinala 40 anos de prática clínica. Há coisas desse tempo: o candeeiro na secretária, o tinteiro e a cadeira são os mesmos de quando começou. Este espaço nunca foi fotografado - e agora não foi excepção. Para Allen Gomes, é absolutamente privado. O resultado da conversa de duas horas e meia está nas páginas 62 a 66.



O que passou e o que vem

Num balanço ilustrado do ano, Vasco Gargalo assina nesta edição dois cartoons que resumem o que se passou em Portugal e no Mundo em 2017. No tema de capa, o jornalista Bruno Faria Lopes olha para a frente: antecipa o que vai acontecer em 2018 às suas finanças e reuniu dicas para o ajudar a tomar as melhores decisões. Esta é também uma maneira de lhe desejarmos um bom ano.