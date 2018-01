O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou a Rússia de estar a ajudar a Coreia do Norte a violar as sanções internacionais, ao contrário da China, e garantiu que o regime de Pyongyang está "cada vez mais perto" de ter um míssil de longo alcance que possa atingir os Estados Unidos."A Rússia não nos está a ajudar em nada na questão da Coreia do Norte", defendeu Trump, numa entrevista exclusiva à Reuteurs, na Sala Oval. Segundo o chefe da Casa Branca, Moscovo está a "compensar" as acções da China - esta última "a ajudar" Washington, garante o republicano.