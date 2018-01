Crianças estavam famintas e acorrentadas quando encontradas pela polícia. Casal foi detido pelas autoridades.

David Allen Turpin, 57 anos, e Louise Anna Turpin, 49, foram detidos esta terça-feira, acusados de 19 crimes, nove de tortura e dez de abuso de menores. O caso só foi descoberto quando uma das vítimas, de 17 anos, conseguiu fugir e ligar para os serviços de emergência através.



Às autoridades revelou que era abusada pelos seus próprios pais e os seus irmãos ainda se encontravam acorrentados em casa. O xerife Greg Fellows revelou em conferência de imprensa que encontrou mais uma dúzia de filhos, entre os 2 e os 29 anos, desnutridos e a viver em "condições horríveis".



Citado pelo Washington Post, o polícia disse que as crianças e jovens presos estavam bastante sujos e que os mais velhos não não pareciam ter a idade real (aparentavam ser mais novos). "Podem imaginar o que é ter 17 anos e parecer ter 10 anos, ser acorrentado a uma cama, estar desnutrido e com ferimentos. Eu posso chamar isso de tortura", acrescentou ainda o xerife, afirmando que não poderia revelar mais pormenores sobre o caso.



De acordo com o The Guardian, umas das formas de Turpin esconder as crianças foi através da criação de uma escola em casa. Susan von Zabern, a porta-voz do departamento de serviços de apoio social do condado de Riverside, explica que esta deveria ser "uma das primeiras oportunidades para intervir".



O jornal britânico acrescenta que na Califórnia as escolas privadas não necessitam de licença, sendo necessário apenas uma declaração com a lista de números de alunos, funcionários e informações sobre os administradores. De acordo com as autoridades, nenhuma outra criança, que não pertencia à família, estava ou esteve alguma vez inscrita nesta escola.



Em declarações ao El Mundo, uma das vizinhas diz-se incrédula e surpreendida com o que se passou. "É difícil acreditar que algo assim se passou tão perto da minha caso, a apenas uns passos", revela Leila Giraldo. "Mantinham os seus assuntos em privado. Acho que ninguém sabia o que se passava ali dentro. Jamais ouvimos ruídos ou gritos", continuou.



Também Kimberly Milligan, outra vizinha do casal, confessa que a família "era uma daquelas sobre a qual realmente não se sabia nada". "Olhando para trás, jamais imaginaríamos algo assim, mas havia sinais de alerta. Não há como nunca se ver ou ouvir nove crianças", afirmou em declarações à Reuters.



As aparências, através das redes sociais, também ajudaram a esconder o que se passava entre quatro paredes. Na sua página de Facebook, que entretanto já foi eliminada, o casal tinha fotografias da família em viagens à Disneyland ou a Las Vegas.



O advogado Ivan Trahan, admitiu que David era "relativamente bem pago", no entanto, o casal chegou a declarar insolvência por duas vezes. David chegou a trabalhar como engenheiro na Northrop Grumman, empresa de aeronáutica e tecnologia, e, de acordo com o jornal Los Angeles Times, chegou a ganhar 140 mil dólares (cerca de 114,3 mil euros) por ano.