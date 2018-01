Site de prostituição contrata deficientes por 200€/mês

Um site holandês oferece a jovens com deficientes físicas ou mentais a possibilidade de realizar trabalhos sexuais. O valor? 200 euros por mês, já que se receberem mais deixam de receber a assistência social oferecida pelo governo.

O werkenmetwajong.nl não é, na verdade, ilegal – os proprietários têm a empresa legalizada, com impostos pagos.

Contudo, deputados de esquerda holandeses criticam a oferta, que garantem ter como alvo "os jovens mais vulneráveis". Os deputados pedem ao parlamento para procurar formas de encerrar, com urgência, o site.

"Permitir algo assim é altamente censurável, é uma loucura", disse Jasper van Dijk, deputado socialista, de acordo com o El Mundo. Todos os deputados exigem medidas imediatas.

As únicas pessoas que se podem inscrever no site holandês são jovens com uma deficiência de trabalho reconhecida – beneficiando assim de ajuda social do governo.

Tamara van Ark, secretária de Estado do Trabalho e Acção Social holandesa, defende que um grupo vulnerável, como são as pessoas com deficiência, não deve "ser exposto a actividades socialmente controversas", como o caso da prostituição na Internet.

A prostituição é legal nos Países Baixos desde que exercida de forma voluntária por maiores de 18 anos.