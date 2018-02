O sem-abrigo que morreu em Westminster, em Londres, tinha histórico de problemas com as autoridades britânicas e foi deportado duas vezes.

O sem-abrigo português que morreu em Westminster, Londres, tinha problemas com as autoridades britânicas e chegou a ser deportado duas vezes. De acordo com o Expresso, os casos remontam aos anos de 2014 e 2016, por se encontrar ilegalmente no Reino Unido.



"Em 2014 foi deportado para Portugal pelas autoridades britânicas. Nesse regresso foi apoiado através da colaboração entre a Direção-Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e a Segurança Social. Em 2016, temos conhecimento de que o cidadão voltou a ser deportado do Reino Unido, por se encontrar ilegalmente no país, sem que tivesse sido formulado qualquer pedido de apoio aos serviços consulares", informou fonte do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ao semanário.



A mesma fonte indica que há dois anos que as autoridades portuguesas não sabiam do paradeiro do homem, de 35 anos. Até ao momento, os Serviços Consulares também ainda não conseguiram contactar a família. "Não é conhecida a existência de familiares directos deste cidadão em Portugal, sabendo-se que poderão residir noutros países, nomeadamente em Angola, onde o cidadão tinha raízes famíliares".



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta sexta-feira a morte do cidadão português encontrado sem vida perto do Parlamento britânico.