Homem de 40 anos foi encontrado no metro junto ao Parlamento britânico. Jeremy Corbyn, líder do partido trabalhista, deixou uma mensagem sobre a morte do português nas redes sociais

Um sem-abrigo português foi encontrado morto esta quarta-feira numa entrada do metro junto ao parlamento britânico. As autoridades estão agora a apurar as causas da morte do homem de 40 anos.



O sem-abrigo, que chegou a trabalhar como modelo, foi ajudado por funcionários que trabalhavam para o dirigente trabalhista Jeremy Corbyn. Quando souberam do sucedido, os funcionários deixaram flores e um postal no local onde o português foi encontrado sem vida.



O próprio líder do partido deixou uma mensagem no Twitter sobre a morte do sem-abrigo. "Isto nunca devia ter acontecido. Como país temos de parar de olhar para o lado", escreveu Corbyn na sua página da rede social.





I've just been told about the death of a rough sleeper right by the entrance to Parliament. The powerful can't carry on walking by on the other side while people don't have a home to call their own. It's time all MPs took up this moral challenge and properly housed everyone. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 14 de fevereiro de 2018





O homem era também ajudado pela instituição de caridade The Connection, que deixou uma mensagem de memória ao português. "Ele era um português que ficava algumas vezes no nosso centro nocturno de emergência e estava a ser ajudado a procurar emprego. Trabalhou como modelo e como hospedeiro. Tinha-se candidatado, na última semana, para ser empregado de mesa. Apesar de ter circunstâncias complexas na sua vida, gostava de cantar e ia a aulas de ioga".



A polícia vai abrir um inquérito sobre a morte do homem, mas a polícia não está a tratar o caso como suspeita.