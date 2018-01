Peter Madsen está acusado de ter premeditado a morte de Kim Wall, de a ter desmembrado e ter ter abusado sexualmente da jornalista.

O inventor dinamarquês Peter Madsen foi formalmente acusado do homicídio da jornalista sueca Kim Wall. Segundo o procurador Jakob Buch-Jepsen, citado pela imprensa sueca, Madsen está acusado também de ter desmembrado a jovem e de crimes sexuais - e as autoridades acreditam que terá planeado a morte.



As investigações não permitiram confirmar a causa da morte de Kim Wall, mas a polícia acredita que terá sido por asfixia ou decapitação.



O alerta do desaparecimento de Kim Wall foi dado pelo seu namorado na madrugada de 11 de Agosto, horas depois de a jornalista ter subido a bordo do submarino de quase 18 metros de comprimento e 40 toneladas.

Inicialmente, Madsen, 46 anos, disse que a jornalista tinha desembarcado cerca de duas horas depois do início da viagem numa ilha do porto de Copenhaga, indicando que continuou a navegar até ter problemas técnicos, mas logo mudou a sua versão da história. Madsen admitiu ter desmembrado Wall, mas dizia que a morte tinha ocorrido por acidente.

A investigação revelou que o afundamento do submarino foi provocado supostamente por Madsen, embora os danos causados tenham impedido a obtenção de mais dados.

Madsen é conhecido pelos seus projectos de submarinos e por ser o co-fundador da empresa Copenhagen Suborbitals, criada em 2008 para lançar para o espaço monolugares tripulados e que fez descolar com êxito foguetões experimentais sem pessoas a bordo.