Apesar de Peter Madsen ter alegado que Kim Wall morreu acidentalmente no interior da embarcação, os magistrados acreditam que a mulher morreu por estrangulamento ou degolada

Peter Madsen terá amarrado e abusado a jornalista sueca Kim Wall antes de assassiná-la a bordo do submarino que o próprio construiu, de acordo com a acusação publicada esta terça-feira.



O inventor dinamarquês, que já foi formalmente acusado do homicídio da jornalista, terá levado consigo uma serra, chaves de fenda e tubos, que terão sido usados para bater, cortar e esfaquear Wall.