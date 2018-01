No dia 3 de Janeiro, um bloco de apartamentos em Decatur, Geórgia, EUA começou a arder, fazendo com que uma família de 12 pessoas ficasse encurralada. Os bombeiros do Departamento do Condado de DeKalb acorreram ao local e instalaram as escadas num edifício de três andares.

Dois bombeiros começaram a retirar as crianças do apartamento. Os pais das crianças deram-nas pela janela, e um dos mais pequenos acabou mesmo a ser atirado para apressar o salvamento. A acção do bombeiro que o apanhou foi registada em vídeo. É visível a partir do minuto 1.





Jackie Pekrul e Scott Stroup foram os protagonistas do momento. "Estava a meio das escadas e chega um bebé aos meus braços. A única coisa que pensei foi ‘Deus, deixa-me apanhar este bebé’. As minhas mãos saíram da escada e apanhei-a", recordou Pekrul. Scott estava no chão e acabou por apanhar a criança atirada pela colega.

As vítimas do incêndio sofreram apenas ferimentos ligeiros.