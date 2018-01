Roger Torrent é o novo presidente do Parlamento da Catalunha. A votação foi realizada hoje e o candidato do partido ERC (Esquerra Republicana da Catalunha) conseguiu 65 votos, dos partidos independentistas.Puigdemont já reagiu à eleição de Torrent. "Muitas felicidades, Roger Torrent. És um presidente digno do Parlamento da Catalunha. Estou convencido de que exercerás o cargo com nobreza e valentia, protegendo as instituições e o país", escreveu no Twitter.Alguns dos deputados independentistas que não estiveram nesta primeira sessão do novo Parlamento catalão, por estar presos ou sob ameaça de prisão, delegaram o seu voto noutras pessoas. Os cinco deputados que se encontram em Bruxelas não entregaram o direito de voto a ninguém. O governo espanhol já tinha anunciado que não protestaria junto do Tribunal Constitucional caso essa transferência acontecesse.Tal decisão fez com que Inés Arrimadas, dos Ciudadanos, e Santiago Rodríguez, do Partido Popular, protestassem.José Maria Espejo, dos Ciudadanos, e Josep Costa, dos JuntsXCat, são os vice-presidentes da assembleia catalã.Torrent tem 38 anos e entrou na juventude partidária da Esquerra Republicana em 1998. Desde 2007 que é o presidente de Sarrià de Ter, em Girona. Cumpre agora o seu terceiro mandato como deputado. Apesar de independentista, não decorre contra si nenhum processo em tribunal.Ele já referiu que o seu grande objectivo é "voltar a pôr a instituição [o Parlamento da Catalunha] ao serviço da cidadania e não das forças do [artigo] 155 e materializar o mandato democrático que surgiu das urnas no passado 21-D". Através do artigo 155, o governo espanhol assumiu o controlo da governação da Catalunha. A 21 de Dezembro de 2017, foi realizado o referendo em que se votou pela independência da região.