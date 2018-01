Grupo Airbus multado em 104 milhões de euros em litígio com Taiwan

O consórcio aeronáutico Airbus anunciou que foi multado num contencioso com Taiwan relativo à venda de mísseis por uma filial do grupo, na década de 1990.

O consórcio aeronáutico Airbus anunciou hoje que foi multado em 104 milhões de euros num contencioso com Taiwan relativo à venda de mísseis por uma filial do grupo, na década de 1990.



"A Airbus confirma a notificação com data de 12 de Janeiro de 2018 sobre a ruptura de um acordo de compra assinado em 1992 para o fornecimento de mísseis", referiu em comunicado a empresa com sede em Toulouse, França.



A disputa afecta a filial Matra Défense S.A.S., que faz parte do grupo Airbus desde 1998, e que "vai analisar o texto antes de avaliar os próximos passos a dar".



O grupo europeu informou também que iniciou conversações com o Ministério Público de Munique sobre um inquérito aberto na Alemanha e relativo à venda de aviões de combate Eurofighter à Áustria.



Esta informação foi divulgada dois dias antes da publicação de resultados comerciais anuais da Airbus para 2017, na segunda-feira.