Aviso de míssil a caminho do Havai era falso alarme

Agência de Gestão de Emergências do Havai acabou por desmentir o aviso.

Uma mensagem de emergência emitido este sábado para alertar para o impacto de um míssil balístico no estado norte-americano do Havai, no Pacífico, era, afinal, falsa. O aviso terá sido enviado por engano.



De acordo com o Washington Post, pelas 8h começaram a ser recebidas mensagens de telemóvel com um aviso: "Ameaça de míssil balístico em direcção ao Havai. Procure abrigo imediatamente. Isto não é um simulacro".



Mais tarde (38 minutos depois), Agência de Gestão de Emergências do Havai enviara uma nova mensagem a informar que não havia qualquer ameaça contra o arquipélago.





HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 de janeiro de 2018