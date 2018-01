David Allen e Louise Anna Turpin podem acabar a cumprir uma pena de prisão "até 94 anos", se forem considerados culpados dos crimes de tortura, abuso de menores e cativeiro de que foram acusados – num total de 38 crimes, segundo a Euronews. Tudo depois de as autoridades terem descoberto que mantinham os 13 filhos acorrentados em casa e subnutridos – o pai foi também acusado de cometer actos obscenos com crianças por força ou coacção.

Numa conferência de imprensa realizada após o casal ter sido presente a tribunal e ter-se declarado inocente, esta quinta-feira, o procurador do distrito de Riverside responsável pelo caso, Mike Hestrin, disse que as autoridades estão "totalmente preparadas para fazer justiça e para o fazer de forma a proteger as vítimas de futuras ameaças".

O responsável revelou ainda que os pais compravam doces (tartes incluídas), mas que não permitiam que os filhos comessem. Tal como só podiam tomar banho duas vezes por ano. A vítima mais velha, de 29 anos, pesava menos de 40 quilos, enquanto uma das crianças de 12 tinha o peso que deveria ter uma de sete, revelou Hestrin.

Os jovens planearam a fuga durante vários meses e a adolescente de 17 anos que acabou por denunciar o caso não escapou sozinha – ia com um irmão, mas o medo levou o jovem a regressar a casa. Na altura, as autoridades explicaram, em comunicado, terem sido descobertas "várias crianças acorrentadas às suas camas" que eram mantidas "na escuridão" e rodeadas "de cheiros nauseabundos".

O casal ficou em prisão preventiva e o valor da fiança é de nove milhões de euros (cerca de 7,3 milhões de euros).

Segundo os vizinhos, os Turpin raramente saíam à rua e raramente se viam os irmãos em causa. "Eles tinham uma vida normal, com bons carros. Mas afinal era tudo uma fachada", disse uma vizinha ao The New York Times.