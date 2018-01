Os casos chocantes de crianças que foram aprisionadas pelos pais

Desde a "criança fera" que nunca conseguiu aprender uma língua nativa a Josef Fritzl, lembramos quatro casos em que os pais mantiveram os filhos prisioneiros nas próprias casas.

As autoridades norte-americanas detiveram, esta segunda-feira ao fim do dia, um casal que tinha 13 filhos aprisionados na sua cave, mal-nutridos e sem acesso a água e comida. Apesar de chocante, este caso não é único. Na fotogaleria abaixo, recorde alguns dos casos de pais que aprisionaram filhos durante anos.



David Allen Turpin e a mulher, Louise, foram acusados de 19 crimes, nove de tortura e dez de abuso de menores, depois das autoridades do condado de Riverside.



Segundo a Reuters, o casal ficou em prisão preventiva e o valor da fiança é de nove milhões de euros (cerca de 7,3 milhões de euros).



O caso foi descoberto quando uma das vítimas – uma rapariga de 17 anos – ligou para os serviços de emergência através de um telemóvel que descobriu em casa e revelou que era prisioneira dos próprios pais.