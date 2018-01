A Coreia do Norte propôs hoje à Coreia do Sul um novo encontro na próxima segunda-feira, dia 15, para discutir o envio de uma banda de música aos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

Pyongyang propôs que a reunião se realize em Panmungak, aldeia do lado norte-coreano da fronteira militarizada entre as duas Coreias e vai enviar quatro artistas como representantes, incluindo um maestro, informou hoje o Ministério da Unificação, da Coreia do Sul.



O regime norte-coreano irá depois propor datas para as reuniões sobre a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul. Seul disse que enviará uma resposta depois de a estudar.



A sugestão de Pyongyang acontece um dia depois de Seul ter proposto uma reunião de alto nível para discutir a participação, na competição olímpica, dos atletas norte-coreanos, e quatro dias depois do primeiro encontro oficial entre o dois países em mais de dois anos.



A Coreia do Sul propôs ainda que as delegações dos dois países desfilem juntas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de PyeongChang2018, que a Coreia do Sul organiza de 9 a 25 de Fevereiro.



Com Lusa.