Bandana Khadka, 15 anos: "A minha mãe gosta muito de mim. Mas, quando estou menstruada sou mantida à distância e tenho de comer sozinha. Quando ninguém me toca, sinto-me rejeitada. (…) Sou tratada como se fosse intocável, não tenho amor do meu pai, nem da minha mãe." Rita Baral, 15 anos: "Não vou para o quintal quando tenho o período porque existe a crença de que, se tocarmos em flores, tomate ou outros frutos, eles apodrecem." Sushuma Diyali, 15 anos: "Quando nós, raparigas, temos a primeira menstruação, não podemos ver-nos ao espelho nem pentear o cabelo." E a lista de restrições continua: quando chega "aquela" altura do mês, estas adolescentes são separadas das famílias, também não podem beber leite de vaca, olhar para o sol, cortar as unhas, ir à escola ou sequer ter contacto com os rapazes ou homens da família.Sete raparigas nepalesas, do distrito de Sindhuli, a 130 quilómetros de Katmandu, fotografaram as restrições a que estão sujeitas quando estão com o período para uma campanha da WaterAid. A ideia da organização não governamental é desmistificar os tabus que ainda persistem nas zonas rurais do país e melhorar a saúde íntima das mulheres.Explicação prévia: no Nepal, assim como noutras comunidades hindus, as raparigas menstruadas são consideradas impuras e contaminadas. A tradição, chamada chhaupadi, determina que as adolescentes sejam afastadas da família até 10 dias, para não passarem doenças, e que não comam carne, lacticínios, fruta e vegetais, para que os produtos não apodreçam. A sua alimentação é à base de arroz, sal e alimentos secos.Apesar do Supremo Tribunal nepalês ter proibido esta prática em 2005, o assunto continua a ser tabu. "Estas fotos ilustram o estigma que assombra as vidas destas adolescentes", explica Barbara Frost, directora executiva da WaterAid. Num país onde nem sequer há casas de banho privadas nas escolas e onde 58% das mulheres ainda são iletradas, "poder lidar com a sua menstruação de forma higiénica e dignificante é crucial para o bem-estar de uma mulher."