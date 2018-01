O principal assessor do papa Francisco sobre questões de abusos sexuais na Igreja criticou as declarações pontifícias feitas no Chile, nas quais considerou serem "calúnias" as acusações feitas ao bispo chileno Juan Barros.

Na opinião do arcebispo de Boston, Sean O'Malley, as palavras do papa, ditas na passada quinta-feira, no Chile, foram "uma fonte de grande dor para sobreviventes de abusos sexuais", e acrescentou não poder explicar por que razão Francisco "escolheu as palavras específicas que usou".

O pontífice defendeu na passada quinta-feira o bispo chileno Juan Barros e assegurou que as acusações de que este encobriu os abusos sexuais a menores cometidos pelo sacerdote Fernando Karadima "são calúnias".

"No dia em que trouxerem uma prova contra o bispo Barros, eu falarei", declarou o papa aos jornalistas à chegada à cidade Iquique, onde celebrou a terceira e última missa da sua visita ao Chile.

"Não há uma única prova, tudo é calúnia", disse Jorge Mario Bergoglio.

Durante a sua visita ao Chile, o papa Francisco encontrou-se com um grupo de chilenos vítimas de abuso sexual por parte de sacerdotes e pediu desculpa "pelos danos irreparáveis" sofridos.

O'Malley afirmou, todavia, que Francisco "reconhece plenamente as notórias falhas da igreja e do clero que abusou das crianças e o impacto devastador que esses crimes tiveram sobre sobreviventes e seus entes queridos".