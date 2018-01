Há pelo menos seis feridos. Ataque ao hotel Intercontinental ainda não foi reivindicado.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque ao hotel Intercontinental em Cabul, Afeganistão. Pelo menos quatro atiradores, entre eles um bombista suicida, entraram no edifício através da porta da cozinha, para evitar o grande dispositivo de segurança que estava na porta principal.



As forças de segurança já conseguiram entrar no local e limparam o primeiro andar. Mataram dois dos atacantes, mas ainda estão a tentar neutralizar os demais.



Os atiradores, fortemente armados, dispararam sobre os hóspedes e teme-se que haja dezenas de mortos, admite o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahim. O ataque começou cerca das nove da noite, hora local, enquanto decorria uma conferência no hotel, indica o jornal The Guardian.



"Estamos escondidos nos nossos quartos - suplico às forças de segurança para que nos salvem o mais cedo possível antes que eles cheguem e nos matem. Posso ouvir tiros de algures perto do primeiro andar", disse um hóspede à AFP. As pessoas fugiram e trancaram-se nos quartos.



Este ataque acontece dois dias depois de a embaixada dos EUA ter emitido um aviso em como poderia haver um ataque a hotéis em Cabul. Ainda não houve reivindicação do ataque.