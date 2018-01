Portugal com 3.ª maior subida nos preços das casas

Os preços homólogos das habitações aumentaram, no terceiro trimestre de 2017, 4,1% na zona euro e 4,6% na União Europeia (UE), com Portugal a registar a terceira maior subida (10,4%) entre os Estados-membros.

Os preços homólogos das habitações aumentaram, no terceiro trimestre de 2017, 4,1% na zona euro e 4,6% na União Europeia (UE), com Portugal a registar a terceira maior subida (10,4%) entre os Estados-membros, divulga o Eurostat.



Entre Junho e Setembro últimos, os preços das habitações subiram, em termos homólogos, 4,1% na zona euro e 4,6% na UE, e, face ao trimestre anterior, subiram 1,7% em ambas as zonas, tendo a quarta maior subida sido observada em Portugal (3,5%).



As maiores subidas homólogas registaram-se na República Checa (12,3%), na Irlanda (12,0%) e em Portugal (10,4%), tendo havido apenas um recuo nos preços das casas, em Itália, de 0,9%.



Já face ao segundo trimestre de 2017, a Irlanda conheceu a maior subida (5,7%), seguindo-se Malta (4,3%), Holanda (3,7%) e Portugal (3,5%).



Na Roménia (-1,6%), Finlândia, Itália (-0,5% cada) e Chipre (-0,3%) os preços das habitações recuaram do segundo para o terceiro trimestre de 2017.