O presidente do Fórum Económico Mundial, Borge Brende, afirmou hoje que o Presidente norte-americano, Donald Trump, será "recebido como todos os outros chefes de Estado" em Davos, nos Alpes suíços, onde todos os anos se reúnem executivos, banqueiros e líderes mundiais."Vamos receber o Presidente Trump como todos os outros chefes de Estado e de governo e todos os participantes na nossa reunião anual", afirmou Brende, numa entrevista citada pela AFP. O Fórum tem início no próximo dia 23 de Janeiro e termina no dia 26.Brende lembrou que a edição deste ano tem por tema Construir um futuro comum num mundo fracturado e vai reunir "cerca de 3.000 participantes e mais de 60 chefes de Estado e de governo". Confirmadas estão as presenças da chanceler alemã, Angela Merkel, e do presidente francês, Emmanuel Macron.A presença de Trump "vai permitir aos participantes ter uma perspectiva directa sobre as prioridades políticas e económicas dos Estados Unidos", disse o presidente do Fórum.Segundo Brende, a necessidade de um crescimento "sustentável, inclusivo e criador de emprego" e as alterações climáticas são questões que devem ser abordadas na reunião, que se prolonga até ao próximo dia 26.A Casa Branca anunciou na passada terça-feira que Trump vai deslocar-se a Davos para promover as suas políticas e as empresas norte-americanas. O último Presidente dos Estados Unidos a ir à reunião de Davos foi o democrata Bill Clinton, em 2000.