avaliadas o estado da sinalização, dos equipamentos de emissão de talões e das condições de visibilidade,

A Provedoria da Justiça defende que as empresas públicas municipais, como a EMEL e a EPorto, não devem receber o dinheiro proveniente das multas de estacionamento. O organismo sugere ainda medidas para a actuação dos agentes de fiscalização e aos valores cobrados.Jorge Miranda Jacob, provedor adjunto de Justiça, considera que em causa está a "protecção dos particulares contra situações abusivas", em documento remetido à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, citado pelo Jornal de Negócios.Jacob questiona a actuação das empresas em causa, sugerindo medidas relativas ao montante das tarifas, à rapidez com que se procede às autuações e aos problemas nos equipamentos. Segundo a Provedoria, deve ser fixados "limites mínimos e máximos dos valores cobrados", já que considera que as quantias aplicadas nas diferentes regiões do país são muito díspares e que há "desigualdade de critérios" das isenções.O representante defende ainda que os membros de empresas como EMEL devem mostrar-se mais razoáveis "na autuação de viaturas estacionadas sem comprovativo do pagamento da tarifa". É sugerido que os agentes destas organizações afixem um aviso a indicar que o condutor "se encontra prestes a cometer uma infracção". A ideia é que se conceda "um período limitado de tempo — 10 ou 15 minutos — que possibilite ao condutor obter meios para efectuar o pagamento".O provedor adjunto manifesta ainda estranheza pelo que qualifica de "tolerância acrescida" das autoridades para com os casos de estacionamento em segunda filaNa comunicação, é ainda recomendado que sejam"ao invés de fazer recair sobre os particulares as consequências negativas" de circunstâncias como estas.