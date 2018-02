As famílias e as pequenas empresas não devem temer problemas. Economista Filipe Garcia considera que está a acontecer "uma correcção do mercado", mas que o dia de hoje é fulcral e a "despreocupação" é excessiva.

Na segunda-feira, houve quedas históricas na bolsa norte-americana. O índice de acções Standard & Poor 500 caiu mais de 4% (em 2017, nunca fechou um dia a cair mais de 2%), e o Dow Jones Industrial, 4,6% (a maior queda diária da História). O que aconteceu nos Estados Unidos acabou por contagiar as bolsas asiática e europeia.



Segundo a agência Lusa, o dia de ontem acabou com o EuroStoxx 50 (índice de 50 acções) a perder 1,26%, e o PSI 20 fechou com uma queda de 2,02%. Hoje, a bolsa de Lisboa seguia a negociar 'no vermelho', numa Europa penalizada pelas perdas dos mercados de Wall Street e Ásia. Nas divisas, o euro seguia a cair para os 1,2383 dólares.



Porque estão as bolsas a cair?

Para Filipe Garcia, CEO da IMF – Informação de Mercados Financeiros, "havia condições para mais tarde ou mais cedo haver uma correcção do mercado". "Estávamos em níveis de recordes históricos na bolsa americana, o arauto para todas as outras", descreve.



Segundo o jornal britânico The Guardian, economistas e analistas já tinham avisado que os níveis de inflação (aumento dos preços) nas grandes economias, como a norte-americana, podiam ser maiores que os 2% ou 3% que os bancos centrais consideram benéfico nos países desenvolvidos.



Na sexta-feira, estimou-se que os aumentos salariais nos EUA se fixassem em média nos 2,9%, o que alimentou a expectativa de aumento da inflação e da consequente subida das taxas de juro. A subida do preço do dinheiro por parte dos bancos centrais, no caso norte-americano a Reserva Federal, beneficia a poupança, arrefece o consumo e é instrumental para controlar a subida generalizada dos preços, ou seja, a inflação. O jornal indica que esta época de dinheiro barato está a chegar ao fim. A Reserva Federal já avisou que pode aumentar as taxas de juro em 0,25% não três vezes, mas quatro ou cinco este ano.



"Já toda a gente sabia que um dos riscos para os mercados accionistas era os bancos centrais estarem a retirar os estímulos que colocaram no período pós-crise. Nos EUA foram os primeiros a fazê-lo, o Banco Central Europeu está um bocadinho atrás", explica Filipe Garcia.



O que se passou nos Estados Unidos?

Trump irá avançar com uma reforma fiscal que pode injectar até 801 mil milhões de euros na economia norte-americana. Esse investimento deverá levar ao aumento dos salários e ao crescimento de importações por parte dos EUA.



Caso haja mais importações, os países visados verão um aumento dos seus rendimentos. Contudo, continua a ser mais difícil exportar porque o euro continua mais forte que o dólar.



Porque não é assim tão alarmante?

Segundo o The New York Times, as quedas recentes fizeram com que os mercados voltassem aos níveis que tinham em meados de Dezembro. As quedas de 7,8% no S&P 500 nos últimos seis dias é semelhante ao que já ocorreu em Janeiro de 2016 e Agosto de 2015: e em nenhuma dessas ocasiões houve consequências muito danosas.



A última vez que se registou uma queda de mais de 2% no índice S&P 500, foi em 2011. Em 2017, nunca houve um dia em que tal tivesse acontecido: mas em 2016, houve cinco dias em que caiu mais de 2%. O mesmo ocorreu em seis dias de 2015 e quatro em 2014.



Mas Filipe Garcia alerta que a "complacência" dos mercados nos últimos meses para com estas quedas pode não dar bom resultado. "Não estou a gostar desta unanimidade toda, da despreocupação", afirma o economista.



"A economia global está a crescer, de forma que já não se via há muitos anos, em alguns casos os índices de confiança são os mais altos desde a zona euro. Há motivos para este optimismo", clarifica. "Quando está toda a gente do mesmo lado do barco, com facilidade desequilibra."



"Hoje vai ser um dia interessante para acompanhar a bolsa, porque a forma como reagir vai ser determinante para as próximas semanas. Vamos imaginar que hoje Nova Iorque fecha mais 3% ou 4% em baixa. As pessoas vão começar a questionar", analisa Filipe Garcia.



Que impacto está a ter em Portugal?

Em Portugal, não são esperadas muitas consequências. O PSI-20 "não está a cair muito", considera Filipe Garcia. "Vamos continuar a ir atrás dos outros."



A turbulência nos mercados accionistas por enquanto não se estende aos mercados de obrigações – por outras palavras, os juros da dívida pública portuguesa mantinham-se (a meio da manhã) estáveis em níveis historicamente baixos. Se nos EUA o debate é sobre subidas das taxas de juro, na Europa o Banco Central Europeu está a retirar os estímulos extraordinários à economia. É certo que o ciclo de dinheiro muito barato está a chegar ao fim também na Europa (e Portugal), mas é incerto o ritmo a que a subida dos juros em diferentes mercados (dívida pública, empresas, famílias) será feita.



"As pequenas e médias empresas estão expostas à Euribor. Não é de esperar uma subida ao longo do ano muito pronunciada, só na parte final do ano. Não se espera que o Banco Central Europeu este ano suba as taxas de juro, ao contrário da Reserva Federal norte-americana", diz o economista. "Agora, a taxa Euribor a três meses está a -0.32%. Não se espera que este ano venha a tomar valores positivos: talvez em meados de 2019."