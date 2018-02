O futebolista português é acusado de quatro delitos contra os cofres do Estado, cometidos entre 2011 e 2014, que contabilizam uma fraude tributária de 14.768.897 euros. E, segundo o El Mundo, Ronaldo enviou ao Tribunal de Instrução de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, uma missiva onde aponta essa "dualidade": enquanto os casos de Benzema e Pepe foram tratados como questões administrativas e as dívidas saldadas com o pagamento dos valores considerados em falta, os alegados delitos de Ronaldo estão a ser tratados como uma causa penal. A responsável da Unidade Central de Coordenação do Tesouro, Caridad Gómez Mourelo, chegou mesmo a dizer em tribunal que há contribuintes que estão detidos por com infracções fiscais menos graves do que as do futebolista português.





O avançado do Real Madrid Cristiano Ronaldo acredita que está a ser vítima da dualidade de critérios do Fisco espanhol, tendo-se socorrido dos exemplos de Benzema e Pepe (actual e antigo companheiros de equipa nos "merengues") para explicar o que considera ser a diferença de tratamentos.Na carta enviada ao Fisco, Ronaldo diz que o critério usado pelo Fisco no seu caso "choca frontalmente com a doutrina científica mais utilizada [inclusivé a proveniente do próprio Gabinete de Fiscalidade internacional, dependente da Agência Tributária]".Para a defesa de Ronaldo, avança o El Mundo, o Tesouro espanhol distorceu os seus próprios critérios e optou por fortalecer a sua posição - em comparação com Benzema e Pepe - considerando o comportamento do português criminoso.

Para o Ministério Público espanhol, Ronaldo aproveitou-se de uma sociedade criada em 2010 para ocultar ao fisco as receitas geradas em Espanha pelos seus direitos de imagem. Isto, para o fisco espanhol, supõe um incumprimento "voluntário" e "consciente" das obrigações fiscais de Cristiano Ronaldo em Espanha.