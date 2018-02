A Altice, grupo que detém a PT Portugal, anunciou esta segunda-feira que concluiu a venda das suas operações de soluções para empresas e centros de dados na Suíça à InfraVia Capital Partners."A Altice anuncia que concluiu a transacção de venda das suas operações de soluções de telecomunicações para empresa e Data Center na Suíça - a Green.ch AG e a Green Datacenter AG - à InfraVia Capital Partners", lê-se no comunicado divulgado através do site do grupo.A InfraVia Capital Partners é uma empresa especializada no sector das infraestruturas.O negócio tinha já sido anunciado em Dezembro, e depois de a empresa ter estado pressionada nos últimos meses pelos investidores.A Altice opera em dez territórios, desde Nova Iorque a Paris (SFR, BFM TV, Libération), Telavive (HOT), Lisboa (MEO), Santo Domingo (Altice Hispaniola), Genebra, Amesterdão e Dallas, e nos últimos anos multiplicou as suas aquisições.