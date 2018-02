A Sonangol recebeu os dividendos da GALP e pagou os impostos referentes aos mesmos dividendos as autoridades holandesas#sonangol @expresso — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) 12 de fevereiro de 2018

A Sonangol diz não ter recebido dividendos da Galp, que totalizam os 438 milhões de euros, entre 2012 e 2016. Alegadamente este montante terá antes sido pago à Esperaza, detida pela Sonangol e por Isabel dos Santos. No entanto, a petrolífera angolana diz não ter registo destes pagamentos. A Sonangol acusa assim a empresária, filha do ex-presidente de Angola, Eduardo dos Santos, de ter retido esse dinheiro, noticiava o jornal Expresso desta semana.Isabel dos Santos reagiu através das redes sociais à acusação, esta segunda-feira. Na rede social Twitter, a filha do ex-presidente angolano disse que a petrolífera angolana não só recebeu os dividendos distribuídos pela Galp, como pagou os impostos referentes. Este pagamento foi feito "às autoridades holandesas".Isabel dos Santos foi exonerada da presidência da Sonangol em Novembro pelo novo presidente angolano, João Lourenço. Para o seu lugar foi nomeado Carlos Saturnino.