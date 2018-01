Os portugueses Filipe Albuquerque e João Barbosa, juntamente com o brasileiro Christian Fittipaldi, conquistaram a prova de 24 horas de Daytona, a primeira da temporada do campeonato de condução de resistência norte-americano.



O Cadillac da Mustang Sampling Racing chegou a ter oito voltas de atraso, tendo recuperado do momento depois das oito primeiras horas da prova. Os três condutores entraram ainda na história da prova: completaram 808 voltas ao circuito, batendo as 762 registadas em 1992.









O trio, que em 2017 terminou a corrida no segundo lugar, era apontado como um dos favoritos à vitória. João Barbosa, ao lado de Fittipaldi, já sabia o que é vencer a prova, tendo triunfado em 2014, então com o francês Sebástien Bourdais, depois de um primeiro triunfo em 2010.Pedro Lamy, Álvaro Parente e António Félix da Costa foram os outros portugueses presentes na prova. O primeiro, ao volante de um Ferrari, teve problemas com o carro. António Félix da Costa (Jackie Chan DC Racing), que se estreou, levou o seu Oreca a um quinto lugar na geral, enquanto o Acura de Álvaro Parente (Michael Shank Racing) ficou em segundo lugar na categoria GTD – a mesma de Lamy.