"Reflexão interna". É assim que começa a publicação de Bruno de Carvalho na sua conta na rede social Facebook, onde o presidente do Sporting responde àquilo que considera ser a postura de muitos adeptos do clube ao seu trabalho e à mais recente conquista "verde e branca".

Nem 24 horas depois de Rui Patrício ter erguido a Taça da Liga, em Braga, o líder dos "leões" reagiu e acusou alguns sportinguistas de serem os primeiros a atacar o clube.

"Sinceramente nem tenho palavras... Somos os primeiros a deitar-nos abaixo... Querem finalmente pôr um "telhado" no nosso Clube mas desdenham as paredes e pilares. É um "gosto" ouvir e ler coisas assim...", escreveu Bruno de Carvalho, deixando um desafio: "Na AG do próximo dia 3 definam o que querem e nós assim faremos".







"Até lá que grande orgulho tenho em ser sportinguista, de servir o clube que amo e de dar títulos aos Sportinguistas contribuindo para a grandeza do Sporting Clube de Portugal e a felicidade de todos que o amam", rematou.

Este é o terceiro título de Bruno de Carvalho no futebol profissional, desde que assumiu os destinos do clube, em Março de 2013 - o Sporting ganhou a Taça de Portugal, em 2014/15, e a Supertaça, em 2015/16.