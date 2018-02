O judoca português Célio Dias confessou os problemas graves de saúde que enfrentou desde que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, onde foi eliminado por um teoricamente mais fraco, contrariando as suas próprias esperanças. "Pensei que a medalha no Euro2016 era certa", confessou numa longa entrevista ao Record."Custou-me muito. Seguiu-se um período muito complicado, porque tive um surto psicótico, perdi o contacto com a realidade e comecei a produzir sentimentos irreais", explicou o atleta, revelando que lhe foi diagnosticado um "síndrome esquizo compulsiva, do quadro da família da esquizofrenia. "Depois de um período de depressão, tentei suicidar-me duas vezes, mas felizmente consegui superar e agora estou aqui para contar a minha história na primeira pessoa", acrescentou, revelando que chegou a estar internado quatro dias na ala psiquiátrica do Hospital Garcia da Horta, em Almada.Célio explicou que a "doença pode ter uma causa genética" ou ser causada "por situações na vida muito difíceis de aceitar". "Fui criado num bairro social, sou homossexual, cresci a lutar em muitas fases fa minha vida para conquistar objectivos. Esta doença pode ter sido uma manifestação do culminar de um grande stress social", reforçou.Na mesma entrevista, assegurou que tem lidado "muito bem" com a sua homossexualidade. "Sempre me entendi como homossexual", confessou, explicando que "não fazia sentido esconder" as suas escolhas. "Quem segue o meu trabalho, quero que conheçam a pessoa que está por detrás desse ciclo".O judoca vai agora iniciar um "novo ciclo", regressando à equipa das Construções Norte-Sul, depois de cinco anos no Benfica, "Estou profundamente grato ao Benfica por tudo o que fez por mim, enquanto atleta e como pessoa", disse na mesma entrevista, onde confessou esperar regressar aos tatamis "para o ano". E com os Jogos Olímpicos de Tóquio no pensamento: "Acho que irei a tempo. Tenho mais de um ano para me qualificar e é nesse período que os resultados nas provas são mais valiosos no ranking."