O Sporting confirmou hoje sete futebolistas de baixa, a três dias da visita o FC Porto, com William, Fábio Coentrão, Ristovski e Palhinha engripados, Bas Dost e Piccini com lesões musculares e Podence com uma fractura.Na segunda-feira, os 'leões' apresentaram uma equipa de 'recurso' no jogo em que receberam e venceram o Moreirense (1-0), devido a quatro casos de síndrome gripal no plantel, que obrigaram Jorge Jesus a mexer muito na equipa.A este grupo juntou-se também o lateral italiano Piccini, com uma "lesão muscular nos adutores da coxa direita", segundo informou hoje o boletim clínico do Sporting.Entre os indisponíveis continua também Bas Dost, melhor marcador do Sporting na I Liga (20 golos), com "uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, e Podence, que recupera de uma "fractura de lisfranc no pé esquerdo".Para a visita ao FC Porto, na sexta-feira da 25.ª jornada da I Liga (20:30), o treinador Jorge Jesus não poderá também contar com Gelson Martins ou Petrovic, que na segunda-feira se estreou a titular.Gelson foi expulso já nos descontos, ao ver o segundo cartão amarelo, na comemoração do golo do triunfo, e Petrovic também teve ordem de expulsão, igualmente com o segundo amarelo, aos 60 minutos.