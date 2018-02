Depois de ontem ter saído a chorar de dor do campo, Neymar foi diagnosticado com duas lesões no tornozelo direito.

"Os exames complementares efectuados hoje confirmaram uma entorse no tornozelo direito, mas também a existência associada de uma fissura do quinto metatarso", informou o clube.

Normalmente, a recuperação deste tipo de lesões demora cerca de três semanas, mas o clube ainda não descartou a hipótese do brasileiro jogar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, no dia 6 de Março.

A lesão "é menos grave do que temíamos, mas ainda devemos ser pacientes para saber um pouco mais", disse fonte do clube francês ao jornal desportivo L'Équipe.