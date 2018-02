O atleta sagrou-se campeão nacional de marcha pela segunda vez consecutiva. A atleta do Clube de Natação de Rio Maior conquistou o seu quinto título nacional.



O atleta João Vieira (Sporting) sagrou-se este domingo campeão nacional de marcha, triunfando pelo segundo ano consecutivo na prova de 20 km de estrada. A atleta Inês Henriques (Clube de Natação de Rio Maior) conquistou o seu quinto título nacional dos 20 km marcha em estrada, ao triunfar na prova disputada em Quarteira.



O marchador olímpico, de 41 anos, conquistou o seu 45.º título nacional absoluto, escapando ao grupo dos primeiros logo à sexta volta de um total de 20 ao percurso de um quilómetro desenhado na envolvente do Estádio Municipal de Quarteira.



O atleta 'leonino', agora campeão nacional nos 20 km de estrada por seis vezes, triunfou com um tempo de 1h25m44, deixando nos outros dois lugares do pódio os benfiquistas Miguel Carvalho (segundo, a 1m02) e Miguel Rodrigues (terceiro, a 3m48).



"É uma prova sempre difícil. Decidi marcar presença, mas não foi um dia com as condições adequadas para marchar. Um percurso bastante difícil, ainda por cima com bastante vento", afirmou, após o final.



João Vieira, que lidera o grupo de marcha da secção de atletismo do Sporting, disse que só decidiu participar porque se trata de uma prova nacional: "Sou português, tenho sempre muito prazer em participar nos campeonatos nacionais. É mais um título para o meu clube".



Em termos individuais, porém, João Vieira falhou o objectivo que tinha traçado, um tempo abaixo de 1h25, que lhe permitiria o acesso ao Campeonato do Mundo de Nações de marcha, marcado para maio, na China.



"Não o consegui, mas não faz mal. Há mais provas. Há que recuperar, preparar as provas e continuar a desfrutar", concluiu.



Resultados da prova masculina:



1. João Vieira (Sporting), 1h25m44



2. Miguel Carvalho (Benfica), 1h26m45



3. Miguel Rodrigues (Benfica), 1h29m31



4. Rui Coelho (Clube de Atletismo de Seia), 1h31m01



5. Pedro Isidro (Benfica), 1h32m57



Inês Henriques conquista quinto título nacional nos 20 km marcha



A atleta Inês Henriques (Clube de Natação de Rio Maior) conquistou hoje o seu quinto título nacional dos 20 km marcha em estrada, ao triunfar na prova disputada em Quarteira.



A marchadora de 37 anos esteve 'colada' na frente com Ana Cabecinha (Clube de Oriental de Pechão - COP) até ao 12.º quilómetro, quando atacou e deixou a rival para trás, gastando um total de 1:30.08 horas, menos 51 segundos do que a segunda classificada.



"Tenho treinado com calma. O Jorge Miguel (treinador) não me deixa andar rápido, porque nós queremos estar bem no Campeonato do Mundo de Nações de marcha (na China, em maio), onde quero ganhar os 50 km. Não estava a treinar para os 20 km", disse Inês Henriques.



A marchadora olímpica somou o seu quinto título nacional de estrada, igualando Ana Cabecinha, vencedora no ano passado, mas realçou que o mais importante foi mesmo fazer a marca que lhe permite continuar a receber apoio na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.



"Não estava à espera de uma marca tão boa. Eu queria fazer a marca de preparação olímpica, porque eu tenho de garantir o apoio nos 20 km para continuar a fazer 50 km, que ainda não é modalidade olímpica, mas vai ser", assegurou a vencedora, que no último ano se dedicou mais aos 50 km marcha, detendo o recorde mundial.



Ana Cabecinha, recordista nacional dos 20 km marcha, salientou que o atraso de quatro semanas na preparação de início de época "fez muita diferença", levando a que não aguentasse o ritmo imposto por Inês Henriques na segunda metade da corrida.



"São quatro semanas de treinos bidiários e fizeram-me muita falta. Quando começámos a época, não sabíamos que o campeonato nacional de marcha seria tão cedo. Acabei por fazer melhor marca do que estava à espera", referiu.



A terceira classificada foi a veterana lituana Kristina Saltanova (extra-competição), mas ao último lugar do pódio subiu Edna Barros, do Clube Oriental de Pechão, que, com 1:37.05 horas, melhorou o seu recorde pessoal em 18 segundos.



As três primeiras classificadas do campeonato nacional viajam agora para o México, onde em Monterrey se realizará, em 24 de fevereiro, uma prova do Challenge Mundial de Marcha.



Resultados da prova feminina:



1. Inês Henriques (Clube de Natação de Rio Maior), 1h30m08



2. Ana Cabecinha (Clube Oriental Pechão), 1h30m59



3. Kristina Saltanova (Juventude Vidigalense), 1h36m29



4. Edna Barros (Clube Oriental de Pechão), 1h37m05



5. Mara Ribeiro (Benfica), 1h40m19