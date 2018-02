Tudo começou no Facebook e já há um campeão do mundo envolvido. Próximo passo: ter uma pista de gelo

Em Dezembro de 2010, depois de ter assistido pela TV aos campeonatos europeus de curling, João Cardoso pôs-se a pensar que tal como ele vibrou com as partidas entre Noruega, Dinamarca, Suíça ou Escócia, de certeza que haveria mais portugueses interessados naquela modalidade de perícia e estratégia, conhecida como "xadrez no gelo". E decidiu criar no Facebook a página Curling em Portugal. Objectivo: "Juntar suficientes pessoas que queiram praticar a modalidade" e a seguir inscrevê-la na Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP).



Sete anos depois, o sonho tornou -se realidade: a 30 de Novembro, o curling passou a integrar a FDIP. "Estamos agora empenhados em construir um pavilhão com uma pista de gelo que dê para o curling, mas também para o hóquei e para a patinagem artística e de velocidade", contou à SÁBADO o presidente da FDIP, Pedro Farromba. "Esta é uma fase muito embrionária, mas já houve contactos com empresários e autarquias."



Pedro Farromba vai ainda aproveitar a sua presença nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 (realizam-se de 9 a 25 de Fevereiro, na Coreia do Sul – nesta altura decorrem as qualificações e Portugal tenta participar no esqui alpino e no snowboard) para procurar atletas portugueses ou lusodescendentes que joguem curling. "Após a notícia da inscrição na Federação Internacional de Curling, fomos contactados por um clube português de curling, na Suíça, que mostrou interesse em competir por Portugal. Quando sair a reportagem da SÁBADO vão aparecer mais, até porque há casos de pessoas cá que vão jogar a Espanha".



Monges nos lagos gelados

O curling (que vem do inglês to curl, girar) começou a ser praticado no século XVI nos lagos gelados da Escócia – inicialmente pelos monges. O primeiro clube foi o Kilsyth Curling Club, fundado em 1716. A modalidade chegou pela primeira vez aos Jogos Olímpicos em 1924. Hoje há 1,5 milhões de praticantes no mundo, sendo os países com mais tradição o Canadá (actual campeão mundial masculino e feminino), a Escócia ou a Suíça.



João Cardoso, investigador no Técnico, admite que não foi fácil captar a atenção da FDIP. "Eles não tinham conhecimento de ninguém em Portugal que praticasse o desporto. Estava sozinho a tentar criar algo do nada." O primeiro grande impacto com a sua página de Facebook aconteceu em 2012, quando foi entrevistado por Nuno Markl no programa da RTP 5 para a meia-noite. Mas o momento decisivo aconteceu no início de 2017, quando Daniel Rafael o contactou, através do Facebook. O treinador, que nasceu no Canadá (filho de um emigrante português da zona de Alcobaça), é conhecido como "o Mourinho do curling", devido ao seu palmarés recheado de sucessos.



Desde 2007, já foi seleccionador de Itália, China, República Checa, Turquia e Rússia. Durante esse período, as suas equipas terminaram por 23 vezes no top 10 das principais provas. Obteve os melhores resultados com a China (medalha de bronze com a equipa feminina nos Jogos Olímpicos de 2014 e campeão mundial, também com a equipa feminina, em 2009) e com a Rússia (em 2016, foi campeão mundial em pares mistos e campeão europeu feminino).



"Comecei no curling cedo (8 anos), mas felizmente também deixei de jogar cedo e dediquei-me ao treino a partir de 1983. Foi uma decisão acertada", brinca Daniel, o actual seleccionador da equipa feminina e de pares mistos da Rússia.

Após o contacto com João Cardoso, Daniel deslocou-se a Portugal no passado Verão, a convite de Pedro Farromba. "Estou a pensar em mudar-me para aí, para ajudar a implementar o curling. Tenho o sonho de abrir uma academia na zona de Lisboa", diz à SÁBADO, embora isso esteja dependente da questão financeira. "O nosso desporto ainda é muito pobre, em comparação com os principais. Há poucos técnicos profissionais, eu tenho a sorte de ser um deles, e embora digam que sou o Mourinho do curling, não recebo nem de longe o que ele ganha."



Vive entre Moscovo, Sochi (onde ficam as bases de treino russas) e Racconigi, na zona de Turim (de onde é a sua actual mulher, a italiana Fiona Simpson, vice-campeã mundial de seniores). No dia em que falou com a SÁBADO, Daniel estava desolado pela decisão do Comité Olímpico Internacional, que baniu os atletas russos dos Jogos de Inverno de 2018 devido a um escândalo de doping – "é cruel que penalizem os meus atletas por uma coisa que aconteceu em 2014 e feita por outras pessoas".



Daniel Rafael acredita que poderá ser o seleccionador de Portugal, ou pelo menos consultor, e mostra-se optimista: "Se tivermos uma estrutura bem organizada, em 10 ou 15 anos poderemos estar a lutar pelo acesso aos grupos A e B dos Europeus e Mundiais, como aconteceu com Espanha, que começou com o curling em 1999 e em 2014 até ganhou o bronze no Mundial de pares mistos."



Artigo publicado originalmente na edição n.º711, no dia 14 de Dezembro de 2017.