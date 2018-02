O Benfica criou uma secção antidopagem dentro do seu departamento clínico, que é coordenada por Luís Horta, que trabalha directamente com atletas - futebol, futebol de formação e restantes modalidades -, médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos.Segundo o Record , o antigo presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal está também ligado ao projecto olímpico dos "encarnados". Nas acções de formação, o especialista dará aconselhamento sobre medicação e suplementos nutricionais, além de abordar as autorizações de uso terapêutico. Horta também tem como objectivo apresentar todos os detalhes sobre o sistema de localização, depois de Marcos Chuva ter sido suspenso por não cumprir os requisitos obrigatórios referentes a este critério.A actividade do responsável divide-se entre o Seixal, onde está sediado o futebol das "águias", e o Estádio da Luz, "casa" das modalidades. O trabalho com os atletas das camadas jovens, independentemente do desporto, é considerado um dos pilares deste novo projecto da área clínica "encarnada", que é liderada pelo espanhol Lluís Til.