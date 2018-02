O Conselho de Arbitragem reconheceu que o vídeo-árbitro errou ao anular o golo apontado por Doumbia.





O Conselho de Arbitragem reconheceu a existência de erros do vídeo-árbitro (VAR) no jogo entre o Sporting e o Feirense este domingo. Segundo o conselho, houve uma "interpretação desajustada do protoclo no lance que resultou no golo anulado aos leões, marcados por Doumbia.



Durante o jogo, o VAR Manuel Oliveira alertou o árbitro principal da partida, Luís Ferreira, para uma falta de Bruno Fernandes sobre Tiago Silva, antes do jogo. No entanto, a bola tinha já passado pelos pés de jogadores do Feirense, o que muda o cenário.



Num comunicado enviado pelo Conselho de Arbitragem, a "fase de ataque consiste numa jogada que vá rapidamente na direcção da baliza adversária". Assim sendo, "quando a equipa que desenvolve uma fase de ataque decide recuar em direcção ao seu meio-campo ou a defesa adversária joga a bola passa a ser uma nova jogada, eliminando-se as eventuais infracções técnicas cometidas na anterior fase de ataque".



"O Conselho de Arbitragem entende divulgar este esclarecimento para não restarem quaisquer dúvidas sobre a definição de fase de ataque à luz do protocolo VAR", pode ainda ler-se.