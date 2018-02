Eduardo Salvio foi operado esta segunda-feira ao joelho direito. De acordo com o comunicado do Benfica, o extremo de 28 anos foi submetido a uma artroscopia do joelho direito e terá sido acompanhado pelo departamento médico dos "encarnados".







O clube da Luz informou ainda que o "procedimento decorreu sem complicações" e que o atleta se encontra "clinicamente bem".Recorde-se que o extremo lesionou-se na segunda parte do jogo com o Rio Ave, da 21ª jornada da I Liga. O Benfica não revelou, até ao momento, qual o tempo de paragem de Eduardo Salvio.No último jogo dos "encarnados", frente ao Portimonense (1-3), Rafa jogou a titular, no lugar do argentino.